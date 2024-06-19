Консервирование – это идеальный способ для того, чтобы сделать заготовку продуктов на зиму. У вас всегда будет что-то к макаронам, каше или это может быть вкусная закуска к праздничному столу. Но следует помнить о том, что далеко не все продукты можно консервировать.

Редакция FoodOboz поведает, что нельзя закрывать в банки на зиму. Вы только испортите продукты.

Не консервируйте мясо в домашних условиях

В магазинах большое разнообразие мясных закруток из свинины, курицы или рыбы. Но приготовить такое же блюдо в домашних условиях вы просто не сможете. Дело в том, что продукт проходит специальную тепловую обработку, при которой все бактерии нейтрализуются. В домашних условиях такого эффекта добиться невозможно.

Не все огурцы подходят для консервирования

Консервировать можно только огурцы с пузырьками. Если овощи имеют гладкую шкурку – для заготовки на зиму они не подходят. Плоды очень быстро размякнут и могут даже взорваться в банке. Лучше всего такие огурцы использовать для салатов.

Какие грибы нельзя консервировать

Речь идет именно о лесных грибах – их консервировать нельзя. Вы не сможете достичь тщательной стерилизации во время приготовления, потому что во время роста грибы активно впитывают разнообразные примеси из почвы. Нет гарантий, что все бактерии полностью нейтрализуются. Такую консервацию точно нельзя будет назвать безопасной. Если вы хотите приготовить грибы на зиму – их лучше сушить.

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