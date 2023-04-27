Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Замораживание – один из самых популярных методов длительного хранения продуктов. Таким образом можно приготовить разнообразные сезонные ягоды, фрукты, овощи. Или это может быть мясо. Но есть и такая еда, для которой не подходит заморозка.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты замораживать не следует. От этого они просто испортятся.

Вино в бутылке

Вино в бутылке имеет плотную текстуру. И воздух из емкости не высвобождается. Поэтому бутылка, под воздействием замораживания, может треснуть и даже взорваться. Такое может произойти и с плотно закрытыми контейнерами.

Если вы уже заморозили продукт таким образом – достаньте бутылку и оставьте ее при комнатной температуре на несколько часов.

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Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Яйца

Если у вас есть идея заморозить сырые яйца – откажитесь от нее. Жидкость внутри будет расширяться. Поэтому, скорлупа лопнет.

Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Слоеная зелень

Такую зелень, как базилик, листья салата или руколу замораживать не стоит. Продукты перестанут быть хрустящими, ведь мороз разрушит все волокна. Зелень не будет хрустящей и станет очень мягкой. Блюдо с таким компонентом не выйдет вкусным.

Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Свежие овощи и фрукты при неправильной температуре

Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Овощи и фрукты можно замораживать только в том случае, если в морозилке устанавливается максимально низкая температура. Эти продукты замораживаются только от –18°C и не выше.

Какие продукты нельзя замораживать: они просто испортятся

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как правильно заморозить и хранить продукты в холодильнике и морозильной камере.

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