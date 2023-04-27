Замораживание – один из самых популярных методов длительного хранения продуктов. Таким образом можно приготовить разнообразные сезонные ягоды, фрукты, овощи. Или это может быть мясо. Но есть и такая еда, для которой не подходит заморозка.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты замораживать не следует. От этого они просто испортятся.

Вино в бутылке

Вино в бутылке имеет плотную текстуру. И воздух из емкости не высвобождается. Поэтому бутылка, под воздействием замораживания, может треснуть и даже взорваться. Такое может произойти и с плотно закрытыми контейнерами.

Если вы уже заморозили продукт таким образом – достаньте бутылку и оставьте ее при комнатной температуре на несколько часов.

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Яйца

Если у вас есть идея заморозить сырые яйца – откажитесь от нее. Жидкость внутри будет расширяться. Поэтому, скорлупа лопнет.

Слоеная зелень

Такую зелень, как базилик, листья салата или руколу замораживать не стоит. Продукты перестанут быть хрустящими, ведь мороз разрушит все волокна. Зелень не будет хрустящей и станет очень мягкой. Блюдо с таким компонентом не выйдет вкусным.

Свежие овощи и фрукты при неправильной температуре

Овощи и фрукты можно замораживать только в том случае, если в морозилке устанавливается максимально низкая температура. Эти продукты замораживаются только от –18°C и не выше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как правильно заморозить и хранить продукты в холодильнике и морозильной камере.