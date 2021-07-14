Какие продукты незаменимы в жару: советы диетолога

Летом очень важно соблюдать водный баланс, чтобы во-первых – чувствовать себя бодро, во-вторых – что кровь не была густой. Но, стоит помнить, что вместе с потом мы теряем и минералы, которые выполняют в организме очень важную роль, поэтому не стоит злоупотреблять водой, а пить сугубо выходя из расчета вашего веса.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook поделилась советами, как восполнять важные минералы для организма при помощи продуктов питания.

Эксперт утверждает, что летом в первую очередь нужно есть много овощей, ягод, фруктов, так как сейчас они самые полезные и в них много воды, которая так необходима организму.

Но не стоит забывать и о других продуктам, в которых много кальция, магния, хлора, натрия, а также не пренебрегайте солью, допустимая суточная доза – 5 г.

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Минералы в продуктах питания:

Калий

Главным источником калия является – вся растительная пища, кроме свежих овощей, фруктов, ягод и круп. Также калий есть и в кисломолочных продуктах, рыбе, грибах, бобовых.

Кальций

Его больше всего в натуральных кисломолочных продуктах – кефирах, йогуртах, простоквашах, твороге. Немного мене, но есть в ягодах, зеленых листовых овощах, брокколи, морской и цветной капусте.

Магний

Его больше всего в листовых овощах, морской капусте, кашах, бобовых, какао, черном шоколаде, орехах, а также в некоторых ягодах и фруктах.

Главное – чтобы ваш рацион был сбалансированным и разнообразным, а также обязательно добавьте смузи и детокс-воду, они помогут очистить организм от вредных веществ.

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