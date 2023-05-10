Окружающие факторы на прямую оказывают влияние на состояние всего организма. Поэтому его всегда нужно поддерживать изнутри. И сделать это можно с помощью правильных продуктов. Особое внимание следует обратить на завтрак – самый важный прием пищи.

Нутрициолог Анастасия Голобородько (anastasiia_g) рассказала на своей странице в Instagram о продуктах-адаптогены, которые помогают организму справиться со стрессами, улучшают самочувствие и является прекрасной альтернативой разнообразным суперфудам. Их следует добавить в свой рацион и употреблять именно на завтрак.

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Темная листовая зелень

Это может быть петрушка, кинза, мята, черная капуста, мангольд, зелень лука, шпинат. Топ концентрации – ростки. Компоненты темной зелени оказывают влияние на выработку энергии и вызывают антиоксидантное действие.

Крестоцветные овощи, разнообразная капуста

Белокочанная капуста, красная, кольраби, брюссельская, брокколи, цветная. Но есть нюанс: температура будет разрушать ценные компоненты этих продуктов. Поэтому лучше употреблять их в сыром виде или готовить без вываривания в воде, чтобы тексткра оставалась хрустящей.

Водоросли

В них содержатся компоненты, способствующие улучшению функций щитовидной железы. Просто попробуйте добавить в омлет морскую капусту или просто выложите сверху на уже готовое блюдо.

Вариант сбалансированного завтрака:

2 яйца с мягким желтком на немного тушеном бревенчатом кейле на сливочном масле.

ростки люцерны

капуста свежая

огурец с черной солью

водоросли

ядра конопли. Затем можно сьесть клубнику

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