Какие продукты нужно употреблять на завтрак, чтобы иметь хорошее самочувствие: ответ эксперта
Окружающие факторы на прямую оказывают влияние на состояние всего организма. Поэтому его всегда нужно поддерживать изнутри. И сделать это можно с помощью правильных продуктов. Особое внимание следует обратить на завтрак – самый важный прием пищи.
Нутрициолог Анастасия Голобородько (anastasiia_g) рассказала на своей странице в Instagram о продуктах-адаптогены, которые помогают организму справиться со стрессами, улучшают самочувствие и является прекрасной альтернативой разнообразным суперфудам. Их следует добавить в свой рацион и употреблять именно на завтрак.
Темная листовая зелень
Это может быть петрушка, кинза, мята, черная капуста, мангольд, зелень лука, шпинат. Топ концентрации – ростки. Компоненты темной зелени оказывают влияние на выработку энергии и вызывают антиоксидантное действие.
Крестоцветные овощи, разнообразная капуста
Белокочанная капуста, красная, кольраби, брюссельская, брокколи, цветная. Но есть нюанс: температура будет разрушать ценные компоненты этих продуктов. Поэтому лучше употреблять их в сыром виде или готовить без вываривания в воде, чтобы тексткра оставалась хрустящей.
Водоросли
В них содержатся компоненты, способствующие улучшению функций щитовидной железы. Просто попробуйте добавить в омлет морскую капусту или просто выложите сверху на уже готовое блюдо.
Вариант сбалансированного завтрака:
- 2 яйца с мягким желтком на немного тушеном бревенчатом кейле на сливочном масле.
- ростки люцерны
- капуста свежая
- огурец с черной солью
- водоросли
- ядра конопли. Затем можно сьесть клубнику
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