В осенне-зимний период организм всегда испытывает особый стресс. Начинается авитаминоз, все мы уязвимы к вирусным инфекциям. К тому же, моральное состояние желает быть лучшим, ведь день становится короче – производительность снижается. Поэтому для того, чтобы иметь хорошее самочувствие – стоит добавить в рацион правильные продукты.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты обязательно нужно употреблять осенью. Они все сезонные и доступные.

Разнообразные корнеплоды

В осенне-зимний период мы более склонны к апатии, меланхолическому состоянию, стрессам. Поэтому для того, чтобы пополнить энергетический ресурс, в рацион следует добавить следующие продукты:

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свекла

топинамбур

сладкий картофель

тыква

Все эти плоды летом созревали и впитывали все полезные элементы от солнца и земли. Поэтому сейчас все это нужно очень активно использовать.

Также есть корнеплоды, которые способны унять тягу к сладкому. Это может быть морковь и репа.

Тыква

В составе такого продукта очень необходим организму бета-кератин. Также овощ помогает в борьбе с лишним весом. Тыкву можно запекать, делать из нее салат или крем-суп.

Зеленые овощи

Зеленые салаты обязательно нужно добавить в рацион и употреблять каждый день. В капусте, шпинате, микрозеленые и спаржи есть клетчатка и фолиевая кислота – вещества, которые помогают в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Бобовые

Если вкусно приготовить фасоль, нут или чечевицу, они вполне могут заменить мясо. В таких продуктах много белка и клетчатки. К тому же, у них минимум жира. Время от времени животный белок нужно заменять растительным, чтобы желудок отдохнул. Из бобовых можно делать салат. Или просто отваривать и есть с зеленью.

Фрукты

Именно сейчас очень много сочных яблок, груш и слив. Уже появляется вкусная хурма. Обязательно употребляйте такие продукты – они будут поддерживать здоровье кожи, желудка. К тому же, содержат много витаминов. Фрукты могут являться полноценным перекусом.

Разнообразные травы и пряности

Сушеные травы и специи не только придают блюдам насыщенный вкус, но и прекрасно влияют на иммунитет. Из куркумы и имбиря можно делать отвары – они препятствуют вирусным инфекциям. А если в шарлотку добавить много корицы – можно снизить уровень сахара в крови. Из засушенных мяты и мелиссы выходит очень вкусный чай.

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