Большинство специалистов уверены, что весна – это особенно сложный период для организма. Все потому, что тело постепенно начинает адаптироваться к теплому времени года, с чем связано много обострений и дефицит витаминов. Итак, перед нами стоит важная задача – помочь организму с этим справиться. А именно – уделить внимание питанию и включить в рацион некоторые продукты.

Диетолог Татьяна Ярмошук (dietolog.t_yarmoshuk) на своей странице в Instagram рассказала, как следует питаться весной и какие продукты добавить в рацион.

Несколько советов от специалиста

- С наступлением теплого времени года нужно переходить на более легкую и менее калорийную пищу.

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– Важно делать акцент на сезонных продуктах, так как именно в них наибольшее содержание полезных веществ и наименьшее количество химических добавок. Это, кстати, касается любого сезона.

- Температура самих блюд может быть более прохладной, чем зимой. Но напитки все еще рекомендуется употреблять теплые.

- Добавить в рацион продукты с натуральным горьким вкусом (кинза, рукокола, мята, чай из одуванчика). Они поддерживают нормальную работу печени и желчного пузыря.

- От диет и различных ограничений в калориях следует отказаться – организм и так ослаблен после зимы.

Продукты, которые следует добавить в рацион:

1. Все сезонные овощи и зелень.

2. Ростки и микрозелень (в них большая концентрация витаминов и микроэлементов).

3. Ферментированные продукты (они богаты витамином С и полезными бактериями).

5. Продукты богаты кальцием (твердый выдержанный сыр, кунжут, орехи, сардины).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как нужно правильно добавлять зелень в блюда.