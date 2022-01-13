Названы продукты, которые продлевают жизнь: стоит есть почаще

Ни для кого не секрет, что нет волшебного продукта, способствующего вечной молодости и долголетию. Но за счет рациона можно значительно улучшить свое общее состояние и, в результате, долго оставаться здоровым и молодым. Поэтому следует выбрать подходящий набор полезных продуктов и принять за привычку употреблять их регулярно.

Американское интернет-издание Fox News опубликовало перечень продуктов, способствующих продлению жизни по рекомендациям диетолога и автора рецептов в Cheerful Choices Маккензи Берджесс, и эксперта по средиземноморской диете Елены Паравантес.

Специалисты отмечают, что есть стоит совершенно разнообразную пищу, которая к тому же яркая и цветная. Ведь окрас является признаком того, что продукт богат разнообразными полезными веществами.

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1. Зелень

Такая зелень, как шпинат и разные виды капусты – это пища, насыщенная большим количеством питательных веществ. Она богата витаминами и антиоксидантами, которые могут снизить окислительный стресс. Потребление, по крайней мере, одной порции зелени в день способствует улучшению памяти и мышления.

2. Ягоды

Именно с ягод очень хорошо начать день. Можно в самостоятельном виде или добавить в кашу, сумзи. Такие ягоды, как черника, малина и ежевика, наполнены антоцианами, которые отвечают за красный, синий и фиолетовый цвета, содержащиеся в ягодах. Именно такие продукты предупреждают старение.

3. Сардины, анчоусы и лосось

Жирная рыба особенно полезная для людей старше 50 лет. Она является отличным источником омега-3 жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут защитить от сердечных заболеваний и артирита.

4. Цветная капуста

Этот продукт в последнее время стал настоящим трендом в здоровом питании. Объяснить такое явление достаточно легко – капуста максимально низкокалорийная, но при этом в ней много витамина С и клетчатки. Цветная капуста также содержит тип растительного пигмента, который называется антоксантинами, оказывающими противовоспалительное действие на организм. Уменьшение воспаления помогает защитить клетки нашего организма от повреждений и может способствовать продлению жизни.

5. Помидоры

Они являются источником антиоксиданта ликопина, защищающего кожу от солнечных повреждений. Томаты также являются отличным источником калия, который играет важную роль в нормализации артериального давления .

6. Кофе по-гречески

"Употребление кофе связано с лучшей функцией эндотелия (работой сосудов и сердца), и люди, которые пьют преимущественно вареный греческий кофе, имеют лучшую функцию эндотелия, чем те, кто пьет другой кофе", – объясняет Паравантес.

7. Травяные чаи

Если вы не являетесь поклонником кофе, идеально подойдут травяные чаи. Паравантес рекомендует ежедневно употреблять напитки из шалфея, фенхеля и орегано: "Потребление травяных чаев, богатых антиоксидантами и полифенолами, способствует долголетию. Их следует пить дважды в день.

8. Черный шоколад

Полифенолы – специфический тип питательных веществ, содержащихся в черном шоколаде, уменьшают признаки воспаления и особенно помогают защищать кровеносные сосуды от повреждения с возрастом. Обязательно следует есть черный шоколад с высоким процентом какао (не менее 70%).

9. Бобовые

Бобовые, такие как фасоль и чечевица, прекрасно подходят для разнообразия рациона во время диеты, поскольку они насыщены белком и клетчаткой. Например, одна чашка вареной чечевицы содержит 18 грамм белка и 15 грамм клетчатки.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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