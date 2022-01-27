Какие продукты запрещено есть на завтрак и чем они опасны: рассказала эксперт. Эксклюзив

Завтрак – это самый главный прием пищи, который ни в коем случае нельзя пропускать. Соответственно, от продуктов, которые попадают в организм с утра, зависит производительность и настроение на весь день. Некоторые из них люди бессознательно потребляют, а через несколько часов чувствуют заметную усталость, а вдобавок – голод.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL диетолог Мария Телявская рассказала, какие продукты запрещено есть утром и как они влияют на наш организм.

Следовательно, в список запрещенных продуктов эксперт относит следующие:

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Овсянка быстрого приготовления

Польза такой каши равна нулю. Ну, и сильный голод после ее приема вы почувствуете совсем скоро.

Йогурт

Особенно если кисломолочный продукт кишит наполнителями. Иначе – ожирение не за горами.

Кофе

Для кофеманов это, конечно, такая себе новость. Но выпить чашку любимого напитка лучше всего через 20 минут после полноценного завтрака. Таким образом все полезные вещества после еды усваиваются гораздо лучше.

Белый хлеб и хлебобулочные изделия

В этом случае лучше отдать предпочтение цельнозерновому.

Смузи и соки

Здесь вместо тысячи слов: лишний инсулин заказывали?

Сладости в любом виде

Сладкое – это из разряда тех продуктов, которые не полезны от слова совсем, а на завтрак – тем более. Так же стоит перестать приписывать псевдопользу десертам с пометкой "полезные" или "здоровые" сладости.

Сбалансированный завтрак, по мнению диетолога, сочетает в себе следующие составляющие: белки, жиры, углеводы, клетчатка и обязательно 10 г зелени.

От правильного завтрака захочется есть не раньше чем через 4-5 часов. Это идеальный промежуток между приемами пищи, когда вообще о ней не думаешь и не делаешь перекусы.

И напоследок несколько советов от эксперта:

Лучший завтрак – в первое время после пробуждения.

Теплая вода после пробуждения – обязательный ритуал. Она способна запустить процесс пищеварения в начале дня.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, можно ли есть кисломолочный сыр детям на завтрак.