В этом году христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 24 апреля. В этот день верующие несут в храм пасхальную корзину с продуктами для освящения. И если когда-то у наших предков было принято святить только паску, яйца, мясо, сыр и молоко. То сегодня люди пытаются положить в корзину как можно больше еды. Но чем больше – не означает, что это хорошо.

Редакция FoodOboz подготовила для вас информацию и расскажет, какие продукты запрещено класть в пасхальную корзину.

Спиртные напитки

Это касается всех видов крепкого алкоголя. Однако запрет не распространяется на красное вино Кагор.

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Овощи и фрукты

Для этого есть две основные причины. Во-первых, овощи и фрукты можно есть в пост и освящать их на Пасху нет никакого смысла. Во-вторых, для освящения фруктов существует отдельный праздник – Преображения Господня (Яблочный Спас – 19 августа).

Кровяная колбаса

Согласно церковным заповедям этот продукт вообще запрещено употреблять в пищу. А об освящении кровяной колбасы не может даже идти речь.

Нож

Некоторые люди верят в то, что освященный нож может уберечь от болезней. Впрочем, священнослужители считают такой ритуал выдумкой и предрассудком. Ведь ножи могут часто использовать не для благородных дел.

Украшения

Такие вещи, как медальоны, крестики, иконы, цепочки или кольца приносят на освящение в любой другой день, когда совершается служение. Их освящают отдельной молитвой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что положить в пасхальную корзину на Пасху-2022.