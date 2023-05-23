В весенне-летний период, когда есть много разнообразных овощей, фруктов, ягод – хочется сохранить все эти продукты и на зиму. На помощь приходит заморозка. Но далеко не все продукты остаются качественными после такого хранения.

Редакция FoodOboz расскажет, какие сезонные продукты лучше не морозить, чтобы их не испортить. Лучше употреблять такую пищу прямо сейчас.

Картофель

Если у вас возникнет идея заморозить молодой картофель – откажитесь от нее. Дело в том, что картофель содержит в своем составе много крахмала, а он в процессе заморозки меняет свою структуру. Поэтому овощ будет совсем невкусный и твердый.

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Продукты, содержащие много воды

Такие продукты, как огурцы, помидоры, кабачки, яблоки, груши, арбузы, дыни очень сочные и имеют в своём составе много жидкости. При замораживании жидкость кристаллизуется. Эта пища после размораживания будет непригодна для употребления и превратится в кашу.

Зелень и листья салата

После размораживания зелень теряет свою хрустящую и плотную текстуру, становится мягкой и распадается. И для вкусного салата такой продукт уж точно не подойдет. Но укроп, щавель или петрушку можно заморозить уже в нарезанном виде и использовать для супов.

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