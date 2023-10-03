Специи придают блюдам особый пряный вкус и аромат. Без них продукты будут достаточно пресными. Но некоторые приправы все же нужно прибавлять достаточно осторожно.

Редакция FoodOboz расскажет, какие специи в большом количестве могут испортить вкусные блюда. Добавляйте их в несколько приемов.

Очень осторожно добавляйте в блюда следующие специи:

Соль

Без соли не обходится приготовление почти ни одного блюда. Она действительно придает хороший вкус продуктам. Но добавлять его нужно достаточно осторожно, в несколько приемов, чтобы не перебить вкус других ингредиентов.

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Черный перец

Молотый перец придает любимым блюдам особый пряный оттенок и теплоту. Но его чрезмерное количество активизирует ваши рецепторы слишком сильно, и вы начнете кашлять или чихать.

Тмин

Изысканный привкус тмина подходит ко многим продуктам. Но для того, чтобы улучшить блюдо. а не испортить, его должно быть совсем чуть-чуть.

Мускатный орех

Такая специя подходит и для десертов и для соленых блюд. Следует помнить, что эта пряность в избыточном количестве можно прибавлять нежелательной горечи продуктам.

Корица

Корицу часто используют для выпечки или напитков. Если добавите очень много такой специи в блюдо – еда будет слишком сладкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о специи, которая может испортить суп и борщ.