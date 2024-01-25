Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Эрика Ильина
FoodOboz
3 минуты
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Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Большинство хозяек любит добавлять большое количество специй во время консервации. Тем не менее, далеко не всю пряность можно использовать для закруток, ведь некоторые даже способны их испортить.

Сегодня FoodOboz.ua расскажет, какие специи можно добавлять в консервацию, а от использования которых лучше отказаться.

Что лучше не добавлять в консервацию

Лавровое письмо

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Лавровый лист раскрывает вкус любого продукта, кроме сладкого. С ним грибы, рыба, мясо и овощи становятся вкуснее. Но не стоит использовать слишком много лавровых листьев, ведь его излишек только испортит блюдо.

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Тимьян и розмарин

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Эти травы придают пряный аромат любой консервации. Если добавить их слишком много, блюдо может оказаться непригодным для еды. Поэтому лучше обойтись ограниченным количеством трав.

Что следует добавлять к консервации

Кориандр

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Данную специю следует использовать для добавления к рыбным, мясным или овощным консервам.

Базилик

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Прекрасно подходит для консервации сладкого перца, помидоров, грибов и кабачков.

Острый перец

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Идеальное приложение для любителей острой консервации.

Мелисса и мята

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Мелисса придает любую консервацию лимонных ноток, в то время как мята обогащает ее ментоловым привкусом. Идеальны для консервирования овощей.

Чеснок

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Идеально сочетается с любыми овощами.

Укроп

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Соцветие укропа используется для консервирования огурцов и помидоров. Они наделяют соление невероятным пряным ароматом.

Петрушка

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Для консервации следует использовать корни, листья и даже семена петрушки.

Тархун

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Это просто незаменимое растение при консервации, ведь оно уменьшает рост молочнокислых бактерий и значительно улучшает вкус продуктов.

Душистый перец

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Его можно применять в виде порошка или горошка.

Корица

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Часто используется при мариновании грибов, фруктов, овощей, а также для приготовления повидла и джемов.

Гвоздика

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Используется для приготовления маринадов для овощей и фруктов.

Сельдерей

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Применяется для маринования огурцов, патиссонов, кабачков и грибов.

Хрен

Какие специи способны испортить консервацию: важно не переборщить

Листья хрена придают маринованным овощам особый привкус.

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