Большинство хозяек любит добавлять большое количество специй во время консервации. Тем не менее, далеко не всю пряность можно использовать для закруток, ведь некоторые даже способны их испортить.

Сегодня FoodOboz.ua расскажет, какие специи можно добавлять в консервацию, а от использования которых лучше отказаться.

Что лучше не добавлять в консервацию

Лавровое письмо

Лавровый лист раскрывает вкус любого продукта, кроме сладкого. С ним грибы, рыба, мясо и овощи становятся вкуснее. Но не стоит использовать слишком много лавровых листьев, ведь его излишек только испортит блюдо.

Видео дня

Тимьян и розмарин

Эти травы придают пряный аромат любой консервации. Если добавить их слишком много, блюдо может оказаться непригодным для еды. Поэтому лучше обойтись ограниченным количеством трав.

Что следует добавлять к консервации

Кориандр

Данную специю следует использовать для добавления к рыбным, мясным или овощным консервам.

Базилик

Прекрасно подходит для консервации сладкого перца, помидоров, грибов и кабачков.

Острый перец

Идеальное приложение для любителей острой консервации.

Мелисса и мята

Мелисса придает любую консервацию лимонных ноток, в то время как мята обогащает ее ментоловым привкусом. Идеальны для консервирования овощей.

Чеснок

Идеально сочетается с любыми овощами.

Укроп

Соцветие укропа используется для консервирования огурцов и помидоров. Они наделяют соление невероятным пряным ароматом.

Петрушка

Для консервации следует использовать корни, листья и даже семена петрушки.

Тархун

Это просто незаменимое растение при консервации, ведь оно уменьшает рост молочнокислых бактерий и значительно улучшает вкус продуктов.

Душистый перец

Его можно применять в виде порошка или горошка.

Корица

Часто используется при мариновании грибов, фруктов, овощей, а также для приготовления повидла и джемов.

Гвоздика

Используется для приготовления маринадов для овощей и фруктов.

Сельдерей

Применяется для маринования огурцов, патиссонов, кабачков и грибов.

Хрен

Листья хрена придают маринованным овощам особый привкус.

Также на OBOZ.UA можно найти и другие полезные советы: