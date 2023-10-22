Хэллоуин – это самый мистический праздник осени, атрибутами которого являются тематические костюмы, яркий макияж и изделия из тыквы. В то же время нужно позаботиться и о праздничном столе. Кроме закусок, существует большое разнообразие оригинальных десертов, от которых будут в восторге как дети, так и взрослые.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие десерты приготовить на Хэллоуин.

Печенье "Волшебные пальчики"

Ингредиенты:

миндаль очищенный – 30 шт

мука – 300 г

масло сливочное – 110 г

яйцо – 1 шт

сахарная пудра – 100 г

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ликер апельсиновый – 15 мл

разрыхлитель ––1,5 ч. л.

соль морская

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно взбить сливочное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер миксером.

2. В полученную массу добавить соль, часть муки и хорошо перемешать.

3. Высыпать на стол оставшуюся муку, тесто и тщательно перемешать, в готовом виде оно должно быть эластичным и мягким. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 20 минут.

4. На этом этапе достать тесто, сформовать из него колбаску и порезать на 30 частей. С каждой слепить так называемый палец в виде полоски, сделать рисунки (складочки и фаланги). На месте, где должен быть ноготь, прикрепить миндаль. Выложить печенье на противень.

5. Выкрасить миндаль любым красным вареньем. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 10-20 минут. Приятного аппетита!

Мафины "Паутинка"

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 120 г

мука пшеничная – 75 г

мука кукурузная – 50 г

яйцо – 1 шт

сметана – 100 г

масло подсолнечное – 1,5 ст. л.

сода – 0,5 ч. л.

уксус столовый – 0,5 ч. л.

сахар – 50 г

сахарная пудра – 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно смешать яйцо и сахар, взбить венчиком до образования пышной пены.

2. Добавить тыквенное пюре, сметану и растительное масло. Перемешать.

3. Добавить соду, погашенную уксусом, снова перемешать.

4. Смешать два вида муки и добавить в массу. Замесить тесто.

5. Полученное тесто разложить в формочки для кексов. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.

6. Готовые кексы можно украсить фигурками летучих мышей, посыпать пудрой или нарисовать топингом так называемую паутинку. Приятного аппетита!

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