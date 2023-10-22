Какие вкусные и оригинальные десерты приготовить на Хэллоуин 2023: топ-2 рецептов
Хэллоуин – это самый мистический праздник осени, атрибутами которого являются тематические костюмы, яркий макияж и изделия из тыквы. В то же время нужно позаботиться и о праздничном столе. Кроме закусок, существует большое разнообразие оригинальных десертов, от которых будут в восторге как дети, так и взрослые.
Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие десерты приготовить на Хэллоуин.
Печенье "Волшебные пальчики"
Ингредиенты:
- миндаль очищенный – 30 шт
- мука – 300 г
- масло сливочное – 110 г
- яйцо – 1 шт
- сахарная пудра – 100 г
- ликер апельсиновый – 15 мл
- разрыхлитель ––1,5 ч. л.
- соль морская
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно взбить сливочное масло, сахарную пудру, яйцо и ликер миксером.
2. В полученную массу добавить соль, часть муки и хорошо перемешать.
3. Высыпать на стол оставшуюся муку, тесто и тщательно перемешать, в готовом виде оно должно быть эластичным и мягким. Завернуть его в пленку и положить в холодильник на 20 минут.
4. На этом этапе достать тесто, сформовать из него колбаску и порезать на 30 частей. С каждой слепить так называемый палец в виде полоски, сделать рисунки (складочки и фаланги). На месте, где должен быть ноготь, прикрепить миндаль. Выложить печенье на противень.
5. Выкрасить миндаль любым красным вареньем. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 10-20 минут. Приятного аппетита!
Мафины "Паутинка"
Ингредиенты:
- тыквенное пюре – 120 г
- мука пшеничная – 75 г
- мука кукурузная – 50 г
- яйцо – 1 шт
- сметана – 100 г
- масло подсолнечное – 1,5 ст. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- уксус столовый – 0,5 ч. л.
- сахар – 50 г
- сахарная пудра – 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно смешать яйцо и сахар, взбить венчиком до образования пышной пены.
2. Добавить тыквенное пюре, сметану и растительное масло. Перемешать.
3. Добавить соду, погашенную уксусом, снова перемешать.
4. Смешать два вида муки и добавить в массу. Замесить тесто.
5. Полученное тесто разложить в формочки для кексов. Выпекать при температуре 180 градусов 20-30 минут.
6. Готовые кексы можно украсить фигурками летучих мышей, посыпать пудрой или нарисовать топингом так называемую паутинку. Приятного аппетита!
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