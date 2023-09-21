Какие вкусные салаты приготовить из помидоров: топ-5 простых вариантов
Пока много свежих и сочных помидоров – из них можно готовить разнообразные салаты. Они могут быть очень вкусными и одновременно элементарными. Следующие 5 можно сделать и к праздничному столу, и прямо на перекус.
Идеями приготовления салатов из помидоров поделилась фудблогер Екатерина с ником kate.deliciouss в Instagram. Вам понадобится совсем немного компонентов.
1. Помидорный салат с дрессингом
Вкусные мясистые томаты нарезаем произвольной формой. Для дрессинга смешиваем белый йогурт, соль и мед. Хорошо перемешиваем дрессинг и томаты. Даем постоять 10 минут.
2. Помидорный салат с маринованным луком
Нарезаем томаты большими кусочками. Для дрессинга сочетаем мелко нарезанный чеснок, петрушку и растительное масло. Смешиваем томаты, дрессинг и маринованный лук.
3. Помидорный салат с консервированной фасолью
Спелые томаты нарезаем большими кусочками. Добавляем консервированную фасоль и лук нарезанный полукольцами. Консервированный тунец. Для дрессинга совмещаем масло, соль и перец. Все перемешиваем.
4. Помидорный салат с персиками
Спелые томаты и спелые персики нарезаем ломтиками. Добавляем моцареллу и базилик. Для дрессинга масло и соль – все смешиваем.
5. Помидорный салат с консервированным нутом
Нарезаем спелые томаты. Добавляем консервированный нут и маринованный лук. Для дрессинга смешиваем мяту, лимонный сок, соль, перец, масло.
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