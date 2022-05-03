Все овощи – неотъемлемая часть сбалансированного рациона каждого человека, который хочет быть здоровым. Специалисты рекомендуют всегда есть сезонные овощи, фрукты и ягоды, ведь именно от сезонности зависит уровень в них необходимых витаминов и минералов. Стоит отметить, что особое место среди всех овощей занимают именно овощи зеленого цвета и зелень.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook, какие зеленые овощи обязательно нужно есть и сколько.

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Для начала нужно знать, что же делает зеленую пищу зеленой и почему именно такие продукты нужно регулярно употреблять.

"За цвет овощей и фруктов отвечают конкретные соединения. Именно хлорофилл, пигмент в клетках растений, придает им уникальный зеленый цвет и очень благотворно действует на здоровье человека", – объясняет эксперт.

Фус отметила, что именно зеленые овощи и фрукты обладают противовоспалительными свойствами благодаря именно хлорофиллу.

Хлорофил может:

усиливать иммунную функцию организма

ускорять фагоцитоз

оказывать антибактериальное действие

предотвращать рост патогенных анаэробных бактерий и грибов в кишечнике ​​​​​​​

укреплять клеточные мембраны, способствует формированию соединительных тканей

регулирует артериальное давление

Диетолог добавила, что кроме хлорофилла в зеленых овощах ценны для здоровья фолиевая кислота (витамин В9), витамин К, каротиноиды (бета-каротин и лютеин) и клетчатка. Также у них присутствует кальций, важный минерал для опорно-двигательного аппарата.

Как получить больше пользы от зеленых овощей

"Если вы хотите получить водорастворимые витамины из зеленых овощей, лучше употреблять их именно в свежем виде, так как при термической обработке они частично разрушаются. На содержание жирорастворимых витаминов, таких как E и K, высокая температура влияет меньше. Лучше усваиваются жирорастворимые витамины при наличии в блюде жира. Чтобы максимально сохранить весь спектр витаминов, готовьте овощи на пару или варите их недолго", – порекомендовала эксперт.

Как часто нужно есть зеленые овощи

"Включайте в рацион разнообразные овощи каждый день. В том числе овощи зеленого цвета – листья салата, шпинат, капусту брокколи, лук порей, листья свеклы, укроп, петрушку", – подытожила Фус.

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