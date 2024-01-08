Какие желе вкуснее всего обьединить в одном десерте: понадобится замороженная вишня и шоколад
Вместо пакета химического желе используйте натуральные продукты. Для десерта отлично подойдет замороженная вишня, которая точно есть у вас в морозилке. Также вкусно будет сделать шоколадный слой, карамельный или сливочный. Все эти вкусы очень удачно сочетаются друг с другом.
Идея приготовления десерта с желе слоями опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. После застывания десерт получается очень хорошим в разрезе.
Ингредиенты для шоколадного слоя:
- сливки 33% – 200 г
- шоколад молочный – 62 г
- желатин 6 г (3 г для 1-го слоя)
- вода 36 г (18 г для одного слоя)
Ингредиенты для вишневого слоя:
- вишня замороженная – 220 г
- сахар – 60 г
- цедра 1 лимона
- желатин 10 г (5 г для 1-го слоя)
- вода 50 г (25 г для одного слоя)
Ингредиенты для карамельного слоя:
- сливки 33% – 200 г
- карамель сбита – 62 г
- желатин – 6 г (3 г для 1-го слоя)
- вода – 36 г (18 г для одного слоя)
Вместо карамели можно взять вареную сгущенку. Или заменить карамельный слой на сливочный.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сливки 33% – 230 г
- сахар – 30 г
- желатин – 6 г (3 г для 1-го слоя)
- вода – 36 г (18 г для одного слоя)
Способ приготовления шоколадного слоя:
1. Три грамма желатина залить холодной кипяченой водой 18 г.
2. Оставить для набухания на 15-20 минут.
3. В горячие сливки добавить шоколад.
4. Через 2 минуты мешать до однородности.
5. Разделить на 2 части по 130 г. В одну часть влить растворенный желатин, смешать, вылить в форму.
6. Отправить в холодильник.
Способ приготовления вишневого слоя:
1. Пять граммов желатина залить холодной кипяченой водой 25 г.
2. Оставить на 15-20 минут.
3. В замороженную вишню без косточки добавить сахар, лимонную цедру и довести до кипения.
4. Две минуты проварить, чтобы она стала мягче.
5. Взбить блендером, процедить и взвесить. Нужно 260 г сока, если не хватает – долить кипяченой водой. Разделить на 2 части по 130 г.
6. В одну часть добавить желатин. Охладить, влить в форму и поставить в холодильник.
Способ приготовления карамельного слоя:
1. Для карамельного слоя 3 г желатина залить холодной кипяченой водой 18 г на 15-20 минут.
2. В сливки добавить карамель, смешать. Разделить на 2 части по 130 г.
3. В одну часть влить желатин, смешать и вылить в форму. Отправить в холодильник.
4. Повторить все слои. Как только залили слой – замочить желатин для следующего слоя.
5. Отправить в холодильник для стабилизации не менее 4 часов, а лучше на ночь.
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