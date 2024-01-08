Вместо пакета химического желе используйте натуральные продукты. Для десерта отлично подойдет замороженная вишня, которая точно есть у вас в морозилке. Также вкусно будет сделать шоколадный слой, карамельный или сливочный. Все эти вкусы очень удачно сочетаются друг с другом.

Идея приготовления десерта с желе слоями опубликована на странице фудблогера Наталии с ником smak_nata в Instagram. После застывания десерт получается очень хорошим в разрезе.

Ингредиенты для шоколадного слоя:

сливки 33% – 200 г

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шоколад молочный – 62 г

желатин 6 г (3 г для 1-го слоя)

вода 36 г (18 г для одного слоя)

Ингредиенты для вишневого слоя:

вишня замороженная – 220 г

сахар – 60 г

цедра 1 лимона

желатин 10 г (5 г для 1-го слоя)

вода 50 г (25 г для одного слоя)

Ингредиенты для карамельного слоя:

сливки 33% – 200 г

карамель сбита – 62 г

желатин – 6 г (3 г для 1-го слоя)

вода – 36 г (18 г для одного слоя)

Вместо карамели можно взять вареную сгущенку. Или заменить карамельный слой на сливочный.

Ингредиенты для сливочного слоя:

сливки 33% – 230 г

сахар – 30 г

желатин – 6 г (3 г для 1-го слоя)

вода – 36 г (18 г для одного слоя)

Способ приготовления шоколадного слоя:

1. Три грамма желатина залить холодной кипяченой водой 18 г.

2. Оставить для набухания на 15-20 минут.

3. В горячие сливки добавить шоколад.

4. Через 2 минуты мешать до однородности.

5. Разделить на 2 части по 130 г. В одну часть влить растворенный желатин, смешать, вылить в форму.

6. Отправить в холодильник.

Способ приготовления вишневого слоя:

1. Пять граммов желатина залить холодной кипяченой водой 25 г.

2. Оставить на 15-20 минут.

3. В замороженную вишню без косточки добавить сахар, лимонную цедру и довести до кипения.

4. Две минуты проварить, чтобы она стала мягче.

5. Взбить блендером, процедить и взвесить. Нужно 260 г сока, если не хватает – долить кипяченой водой. Разделить на 2 части по 130 г.

6. В одну часть добавить желатин. Охладить, влить в форму и поставить в холодильник.

Способ приготовления карамельного слоя:

1. Для карамельного слоя 3 г желатина залить холодной кипяченой водой 18 г на 15-20 минут.

2. В сливки добавить карамель, смешать. Разделить на 2 части по 130 г.

3. В одну часть влить желатин, смешать и вылить в форму. Отправить в холодильник.

4. Повторить все слои. Как только залили слой – замочить желатин для следующего слоя.

5. Отправить в холодильник для стабилизации не менее 4 часов, а лучше на ночь.

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