Каким должен быть здоровый завтрак: озвучены полезные советы

Завтрак – самый важный прием пищи с точки зрения питательных веществ. Тем не менее далеко не все уделяют ему должное внимание, особенно торопясь на работу.

Тем, кто пытается похудеть, важно помнить, что завтрак не должен быть низкокалорийным. В противном случае в течение дня может чаще возникать чувство голода, подталкивая к перекусам вредными продуктами, сообщает airedesantafe.com.ar.

С другой стороны, следует избегать колбас и сливочного масла, а также рафинированной муки и сладостей.

Овсянка с растительным молоком

Овсянка – отличная еда для любого здорового завтрака. Она дает много энергии и насыщает организм клетчаткой, что способствует кишечному транзиту и удалению отходов. Также овсянка обладает расслабляющими свойствами для нервной системы, поэтому может помочь уменьшить беспокойство.

Зеленое смузи

В настоящее время набрало популярности зеленое смузи. Оно не только полезно для здоровья, но и помогает быстро похудеть без голодания. Несмотря на свой не очень привлекательный цвет (благодаря содержанию шпината, сельдерея, рукколы, свеклы и других овощей), его вкус может быть сладким и приятным, если добавить различные фрукты (бананы, персики, яблоки).

Мюсли с йогуртом

Простой, но очень полезный завтрак – мюсли с натуральным йогуртом. Сочетание овса с орехами и семенами обеспечивает организм многочисленными минералами (натрием, фосфором, кальцием) и витаминами (С, К, Е). При этом рекомендуется готовить мюсли в домашних условиях, чтобы избежать присутствия сахара в готовом продукте.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как сделать домашнюю гранолу без сахара. Добавляя ее в йогурт каждое утро или сопровождая свежими фруктами, удастся обеспечить организм необходимой энергией.

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