Летом нужно обязательно подумать о запасе нужных продуктов на зиму. Среди самых необходимых являются те, которые могут хранится без холодильника год. Это в первую очередь крупы, растительное масло, консервы, чай, кофе, консервация.

Редакция FoodOboz делится перечном из 10 продуктов, которыми нужно запастись на зиму.

1. Мука, соль, сахара, кофе, чай.

2. Все виды круп, а также соль, сахар.

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3. Хлебцы, сухари, крекер.

4. Рыбные и мясные консервы, а также овощные, бобовые. Домашняя консервации и соления.

5. Растительное масло и сгущенка, мед.

6. Сухофрукты, халва, леденцы и конфеты, которые долго не портиться.

7. Овощи: морковь, картофель, свекла, капуста, перец, лук, чеснок, фасоль.

8. Замороженное мясо и рыба.

9. Сухое молоко и молоко длительного хранения ультрапастеризованное.

10. Замороженное и консервированное сало.

Обязательно сделайте запасы питьевой воды!

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