Какое бюджетное блюдо можно приготовить из кальмара: понадобится всего несколько ингредиентов

Кальмары считаются довольно дорогостоящим продуктом, который подают в изысканных ресторанах. Но такой деликатес можно приготовить в домашних условиях. Потребуется всего несколько простых ингредиентов, и вы сможете сделать даже не одно блюдо для уютных вечерних посиделок или для праздничного стола.

Идеей поделилось итальянское издание Cookist на своей странице в Facebook.

Жареный кальмар в кляре

Ингредиенты:

целый кальмар

мука – 180 г

соль и перец – щепотка

яйца – 2 шт

масло для жарки

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Способ приготовления:

1. Кальмар порезать средними кусочками.

2. В миску высыпать муку.

3. Добавить перец и соль.

4. Всё хорошо перемешать.

5. В отдельной посуде взбить яйца.

6. Обвалять кальмары сначала в яйце, а затем погрузить в муку.

7. Обжаривать 2 минуты в большом количестве растительного масла.

Кальмары в томатном соусе

Ингредиенты:

кальмар неочищенный с конечностями

олисковое масло

соль

перец

хлебная крошка

зелень

оливки

томатный соус

Способ приготовления:

1. Кальмар зачистить: снять пленку с помощью салфетки и удалить внутренности. Отделить концы, но не выбрасывать – их поместить в отдельную посуду, полить оливковым маслом, посыпать солью. Поместить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов, измельчить.

2. В миске смешать хлебную крошку, измельченные конечности, оливки, измельченную зелень, соль, перец, оливковое масло.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Приготовленным смесью начинить зачищенный кальмар.

5. Зубочистой зафиксировать край.

6. Поджарить на сковороде с двух сторон по 2 минуты.

7. Залить томатным соусом и тушить 20 минут.

Также, в домашних условиях можно изысканно подать креветки, используя несколько простых компонентов.

Ингредиенты:

большие креветки

измельченная зелень

чеснок

оливковое масло

лимонный сок

соль

лимон

Способ приготовления:

1. Сделать заправку: в отдельной посуде смешать измельченную зелень, измельченный чеснок, оливковое масло, лимонный сок.

2. Отварные креветки красиво выложить на тарелку.

3. Полить приготовленной заправкой.

4. Сверху положить кусочки лимона.

5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 13 минут.

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