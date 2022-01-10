Какое бюджетное блюдо можно приготовить из кальмара: понадобится всего несколько ингредиентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
1,1 т.
Какое бюджетное блюдо можно приготовить из кальмара: понадобится всего несколько ингредиентов

Кальмары считаются довольно дорогостоящим продуктом, который подают в изысканных ресторанах. Но такой деликатес можно приготовить в домашних условиях. Потребуется всего несколько простых ингредиентов, и вы сможете сделать даже не одно блюдо для уютных вечерних посиделок или для праздничного стола.

Идеей поделилось итальянское издание Cookist на своей странице в Facebook.

Как правильно резать кальмар

Жареный кальмар в кляре

Ингредиенты:

  • целый кальмар

  • мука – 180 г

  • соль и перец – щепотка

  • яйца – 2 шт

  • масло для жарки

Приготовление кляра
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Способ приготовления:

1. Кальмар порезать средними кусочками.

2. В миску высыпать муку.

3. Добавить перец и соль.

4. Всё хорошо перемешать.

Обваливание кусочков кальмара

5. В отдельной посуде взбить яйца.

Жарение кальмаров

6. Обвалять кальмары сначала в яйце, а затем погрузить в муку.

7. Обжаривать 2 минуты в большом количестве растительного масла.

Кальмары в томатном соусе

Конечности нужно замариновать

Ингредиенты:

  • кальмар неочищенный с конечностями

  • олисковое масло

  • соль

  • перец

  • хлебная крошка

Начинка для кальмаров

  • зелень

  • оливки

  • томатный соус

Способ приготовления:

1. Кальмар зачистить: снять пленку с помощью салфетки и удалить внутренности. Отделить концы, но не выбрасывать – их поместить в отдельную посуду, полить оливковым маслом, посыпать солью. Поместить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов, измельчить.

2. В миске смешать хлебную крошку, измельченные конечности, оливки, измельченную зелень, соль, перец, оливковое масло.

3. Всё хорошо перемешать.

4. Приготовленным смесью начинить зачищенный кальмар.

Подача кальмаров в томатном соусе

5. Зубочистой зафиксировать край.

6. Поджарить на сковороде с двух сторон по 2 минуты.

7. Залить томатным соусом и тушить 20 минут.

Также, в домашних условиях можно изысканно подать креветки, используя несколько простых компонентов.

Ингредиенты:

  • большие креветки

  • измельченная зелень

  • чеснок

  • оливковое масло

  • лимонный сок

  • соль

  • лимон

Способ приготовления:

1. Сделать заправку: в отдельной посуде смешать измельченную зелень, измельченный чеснок, оливковое масло, лимонный сок.

Приготовление креветок в маринаде

2. Отварные креветки красиво выложить на тарелку.

3. Полить приготовленной заправкой.

4. Сверху положить кусочки лимона.

5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 13 минут.

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