Заморозка – это отличный способ хранения продуктов свежими. Особенно это касается мяса. Можно приобрести сразу несколько килограммов фарша и грудки, а затем, при необходимости, размораживать. Но следует помнить, что не все мясо можно замораживать.

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Редакция FoodOboz расскажет, какое мясо не следует хранить в морозилке. Следует соблюдать несколько простых правил.

Не замораживайте жареное мясо в хрустящей панировке

Уже пожаренное мясо не будет вкусным, если его заморозить. Такой продукт лучше есть сразу или же положить в холодильник. Затем можно просто разогреть на сковороде. Холод будет способствовать тому. что продукт размякнет, потеряет упругость и приятный цвет.

Не замораживайте повторно мясо, которое уже было разморожено

Помните, что мясо можно морозить только один раз. С каждой повторной заморозкой мясо портится, теряет свою питательную ценность и текстуру. К тому же, из него получаются все соки, поэтому приготовленное из такого продукта блюдо будет сухим.

Как правильно заморозить мясо

1. Кладите в морозилку только чистое и свежее мясо без повреждений и лишнего жира.

2. Замораживайте мясо порционно. Значительно проще будет потом достать кусочек и целый использовать для приготовления блюда.

3. Поместите мясо в специальные контейнеры для заморозки. Они герметично закрываются и делают невозможным попадание посторонних запахов.

4. Используйте наклейки с датами, чтобы контролировать, когда вы положили продукт на заморозку.

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