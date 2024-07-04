Какое мясо нельзя морозить: есть несколько важных нюансов
Заморозка – это отличный способ хранения продуктов свежими. Особенно это касается мяса. Можно приобрести сразу несколько килограммов фарша и грудки, а затем, при необходимости, размораживать. Но следует помнить, что не все мясо можно замораживать.
Редакция FoodOboz расскажет, какое мясо не следует хранить в морозилке. Следует соблюдать несколько простых правил.
Не замораживайте жареное мясо в хрустящей панировке
Уже пожаренное мясо не будет вкусным, если его заморозить. Такой продукт лучше есть сразу или же положить в холодильник. Затем можно просто разогреть на сковороде. Холод будет способствовать тому. что продукт размякнет, потеряет упругость и приятный цвет.
Не замораживайте повторно мясо, которое уже было разморожено
Помните, что мясо можно морозить только один раз. С каждой повторной заморозкой мясо портится, теряет свою питательную ценность и текстуру. К тому же, из него получаются все соки, поэтому приготовленное из такого продукта блюдо будет сухим.
Как правильно заморозить мясо
1. Кладите в морозилку только чистое и свежее мясо без повреждений и лишнего жира.
2. Замораживайте мясо порционно. Значительно проще будет потом достать кусочек и целый использовать для приготовления блюда.
3. Поместите мясо в специальные контейнеры для заморозки. Они герметично закрываются и делают невозможным попадание посторонних запахов.
4. Используйте наклейки с датами, чтобы контролировать, когда вы положили продукт на заморозку.
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