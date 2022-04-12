Мясо – ценный и необходимый для сбалансированного питания продукт, который имеет много полезных витаминов и минералов. Но стоит отметить, что каждый вид мяса отличается своими свойствами, например, курятина, индюшатина, крольчатина и телятина – диетическое мясо.

Эксперт Люсия Гарсиа объяснила, какое мясо самое полезное и почему, а также как часто его нужно есть, передает издание Quora.

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Эксперт отметила, что именно говядина является самым полезным мясом, которое занимает первое место по пищевой ценности.

"В говядине много много белка, который имеет гораздо более высокую скорость усвоения и использования, чем другие виды мяса, а также в нем мало жира и самое главное – низкое содержание холестерина", – отметила Гарсиа.

Стоит отметить, что по данным специалиста в100 граммах говядины содержится около 25 граммов белка. Он может повысить иммунитет, а также помогает избежать риска различных заболеваний.

"Если сравнить говядину, свинину и баранину по содержанию холестерина, то в говядине на 10% ниже, чем этих двух видах мяса", – объяснила эксперт.

Очень важно знать, что в говядине также содержатся необходимые организму микроэлементы, такие как: калий, магний, цинк, железо, а также витамины группы В, в том числе ниацин, витамин В1 и рибофлавин.

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