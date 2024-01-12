Какое выбрать молоко для максимальной пользы

Молоко – напиток не для взрослых? Частично - правда, однако...

С одной стороны, этот продукт богат кальцием, витаминами группы В, магнием, цинком, витамином Д (обогащен этим микроэлементом).

С другой, молоко – достаточно калорийный продукт, который при злоупотреблении увеличивает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома. Также большой процент людей страдает непереносимостью лактозы.

Поэтому, современная пищевая индустрия предлагает множество альтернатив, как: безлактозное, злаковое (гречневое, овсяное, рисовое), ореховое (миндальное, кокосовое, кешью), фруктовое (банановое) и другие.

Видео дня

Какое же молоко полезнее?

Во-первых, даже если вы уже вышли из грудного возраста, молоко может быть в вашем рационе.

Во-вторых, безлактозное молоко – популярный вариант для людей с непереносимостью, ведь содержит добавленный фермент лактазу, который расщепляет лактозу, и не вызывает нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта. По своим питательным свойствам почти не отличается от обычного молока (конечно, здесь дело по составу), но в отличие от него подходит большинству.

В третьих, если вы выбираете для себя растительное молоко, читайте этикетку. Некоторые виды растительного молока дополнительно насыщают кальцием, витамином Д, но и сахаром. Поэтому, внимательно следите за составом, и выбирайте продукт с малым количеством или вообще без добавления сахара.

В-четвертых, у животного молока высокий инсулиновый индекс. Если у вас есть инсулинорезистентность или метаболический синдром, следует исключить или частично ограничить потребление коровьего молока.

Предпочитая растительное, выбирайте чистый состав, ведь диета при диабете требует контроля количества сахара в рационе.

Помните, молоко – это не непременный продукт в рационе. Вы можете найти альтернативный источник кальция, белка из других продуктов.