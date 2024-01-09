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Какой чай нужно пить зимой для повышения иммунитета: делимся рецептом
Зимой чаи лучше всего готовить из цитрусовых, ягод, имбиря и не забывая добавить мед. Стоит отметить, что мед можно спокойно добавлять в горячий чай, это никак не отразится на качестве и пользе напитка.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного чая из цитрусовых и свежего имбиря.
Ингредиенты:
- 1 апельсин
- 1 лимон
- 30 г свежего имбиря
- 2-3 ст.л. меда
- 5-7 шт. гвоздики
- 1 л горячей воды
Способ приготовления:
1. Выжмите сок 1/2 лимона и сок 1/2 апельсина, оставшийся цитрус и также имбирь нарежьте слайсами.
2. Переложите все ингредиенты в подходящую посуду и залейте очень горячей водой, дайте чаю настояться 3-5 минут.
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