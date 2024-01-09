Зимой чаи лучше всего готовить из цитрусовых, ягод, имбиря и не забывая добавить мед. Стоит отметить, что мед можно спокойно добавлять в горячий чай, это никак не отразится на качестве и пользе напитка.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного чая из цитрусовых и свежего имбиря.

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Ингредиенты:

1 апельсин

1 лимон

30 г свежего имбиря

2-3 ст.л. меда

5-7 шт. гвоздики

1 л горячей воды

Способ приготовления:

1. Выжмите сок 1/2 лимона и сок 1/2 апельсина, оставшийся цитрус и также имбирь нарежьте слайсами.

2. Переложите все ингредиенты в подходящую посуду и залейте очень горячей водой, дайте чаю настояться 3-5 минут.

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