Какой чай нужно пить зимой для повышения иммунитета: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Черный чай

Зимой чаи лучше всего готовить из цитрусовых, ягод, имбиря и не забывая добавить мед. Стоит отметить, что мед можно спокойно добавлять в горячий чай, это никак не отразится на качестве и пользе напитка.

Полезный чай

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного чая из цитрусовых и свежего имбиря.

Рецепт чая
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Ингредиенты:

  • 1 апельсин
  • 1 лимон
  • 30 г свежего имбиря
  • 2-3 ст.л. меда
  • 5-7 шт. гвоздики
  • 1 л горячей воды

Способ приготовления:

1. Выжмите сок 1/2 лимона и сок 1/2 апельсина, оставшийся цитрус и также имбирь нарежьте слайсами.

Приготовление чая

2. Переложите все ингредиенты в подходящую посуду и залейте очень горячей водой, дайте чаю настояться 3-5 минут.

Готовый чай

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