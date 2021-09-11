Какой чай самый полезный: диетолог поделилась секретами

Чай – универсальный и обожаемый многими напиток, который пьют во всем мире в разных вариациях, устраивая целые чайные церемонии. Этот напиток особенный тем, что готовится просто элементарно, при этом может вам дать как заряд энергии, так и расслабить после тяжелого дня.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook о самых полезных видах чая для организма, а также о том, как эти напитки нельзя готовить, чтобы они не потеряли свои полезные свойства.

Для начала отметим, что если вы любите зеленый чай – вам нужно знать, что в нем есть флавоноиды, которые полезны для организма. Они в свою очередь обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием, улучшают состояние эндотелия сосудов, уменьшая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Эксперт утверждает, что польза именно травяного чая определяется набором натуральных веществ, которые входят в его состав и могут помочь в определенных состояниях.

ТОП- 5 самых полезных вида чая:

1. Ромашковый чай

Он отлично вас расслабит и поможет быстро уснуть.

2. Мятный чай

Может быть полезен при вздутии (метеоризме), используется для снятия спазмов в животе, улучшает пищеварение. Кроме того чай с мятой или мелиссой (лимонная мята – народное название) расслабляет и успокаивает.

3. Чай с имбирем

Он отлично тонизирует, снимает желудочные спазмы и улучшает моторику желудочно-кишечного тракта. Важно, что именно корень имбиря – проверенное народное средство от простуды. Также он уменьшает отечность, а иногда помогает справиться с чувством голода.

4. Чай из шиповника

Он содержит аскорбиновую кислоту, это делает его крайне необходимым для употребления, особенно в осенний период. Но из него лучшее всего делать настой, так как горячая вода разрушает витамин С, который необходим для поддержания иммунитета.

5. Каркаде

Оказывает жаропонижающее и спазмолитическое действие. Но важно, чтобы ингредиенты таких напитков были натуральными.

Светлана Фус отметила, что все без исключения травяные чаи безусловно очень полезны, но, нужно знать лишь одно – нет ли у вас аллергии на тот или другой ингредиент.

Важно, чтобы ингредиенты таких напитков были натуральными. А говорить о пользе чая из трав можно, только зная его состав.

Диетолог добавила, что очень важно перед применением любого чая, а особенно – травяного – ознакомиться с показаниями и противопоказания к применению.

Как нельзя пить чай и почему:

Не рекомендуется пить очень горячие напитки. Это может быть вредно для слизистой не только ротовой полости, но и желудка. Идеальная температура – не более 60 С.

Чай лучше употреблять без сахара и меда, особенно, когда пить его между приемами пищи.

Травяные чаи нужно чередовать в течение недели.

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