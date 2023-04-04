Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

Свежая и ароматная паска – это главный пасхальный атрибут. Но кроме этой выпечки на праздник можно приготовить и другие десерты. Это часто бывают разнообразные булочки, кексы и сырники.

Идея приготовления сочного львовского сырника опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

Ингредиенты (на форму 25х12х7,5):

  • 600 г сыра 9% (не меньше)
  • 90 г сливочного масла 82,5% + 50 г для смазывания формы
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  • 100 г сахара
  • 20 г кукурузного крахмала
  • цедра 1 апельсина или 1 лимона
  • 4 яйца
  • 30 г сметаны 20%
  • 2 г ванилина
  • 60 г изюма
  • 1 ст.л. муки
  • 80 г молочного шоколада
  • 20 г подсолнечного масла

Способ приготовления:

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

1. Изюм залить горячей водой и оставить на 15 минут.

2. Обсушить бумажным полотенцем, добавить муку и перемешать.

3. Сыр перетереть через сито (или взбить блендером) и соединить с сахаром, кукурузным крахмалом и цедрой одного апельсина.

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

4. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать.

5. По одному ввести яйца, каждый раз очень хорошо перемешивая.

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

6. Добавить сметану, ванилин, изюм и снова хорошо помешать.

7. Форму очень хорошо смазать сливочным маслом и выложить сырник.

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

8. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

9. Охлаждать сначала в духовке, слегка открыв дверцу, а затем еще в холодильнике минимум 2 часа (иначе он может развалиться).

Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо

10. Шоколад растопить на паровой бане или в микроволновке, добавить масло и перемешать.

11. Полить сырник и оставить в холодильнике до полного застывания на ночь.

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