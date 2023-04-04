Свежая и ароматная паска – это главный пасхальный атрибут. Но кроме этой выпечки на праздник можно приготовить и другие десерты. Это часто бывают разнообразные булочки, кексы и сырники.

Идея приготовления сочного львовского сырника опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.

Ингредиенты (на форму 25х12х7,5):

600 г сыра 9% (не меньше)

90 г сливочного масла 82,5% + 50 г для смазывания формы

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100 г сахара

20 г кукурузного крахмала

цедра 1 апельсина или 1 лимона

4 яйца

30 г сметаны 20%

2 г ванилина

60 г изюма

1 ст.л. муки

80 г молочного шоколада

20 г подсолнечного масла

Способ приготовления:

1. Изюм залить горячей водой и оставить на 15 минут.

2. Обсушить бумажным полотенцем, добавить муку и перемешать.

3. Сыр перетереть через сито (или взбить блендером) и соединить с сахаром, кукурузным крахмалом и цедрой одного апельсина.

4. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать.

5. По одному ввести яйца, каждый раз очень хорошо перемешивая.

6. Добавить сметану, ванилин, изюм и снова хорошо помешать.

7. Форму очень хорошо смазать сливочным маслом и выложить сырник.

8. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.

9. Охлаждать сначала в духовке, слегка открыв дверцу, а затем еще в холодильнике минимум 2 часа (иначе он может развалиться).

10. Шоколад растопить на паровой бане или в микроволновке, добавить масло и перемешать.

11. Полить сырник и оставить в холодильнике до полного застывания на ночь.

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