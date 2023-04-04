Какой десерт, кроме паски, приготовить на Пасху: очень популярное блюдо
Свежая и ароматная паска – это главный пасхальный атрибут. Но кроме этой выпечки на праздник можно приготовить и другие десерты. Это часто бывают разнообразные булочки, кексы и сырники.
Идея приготовления сочного львовского сырника опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria__cooking в Instagram.
Ингредиенты (на форму 25х12х7,5):
- 600 г сыра 9% (не меньше)
- 90 г сливочного масла 82,5% + 50 г для смазывания формы
- 100 г сахара
- 20 г кукурузного крахмала
- цедра 1 апельсина или 1 лимона
- 4 яйца
- 30 г сметаны 20%
- 2 г ванилина
- 60 г изюма
- 1 ст.л. муки
- 80 г молочного шоколада
- 20 г подсолнечного масла
Способ приготовления:
1. Изюм залить горячей водой и оставить на 15 минут.
2. Обсушить бумажным полотенцем, добавить муку и перемешать.
3. Сыр перетереть через сито (или взбить блендером) и соединить с сахаром, кукурузным крахмалом и цедрой одного апельсина.
4. Добавить мягкое сливочное масло и перемешать.
5. По одному ввести яйца, каждый раз очень хорошо перемешивая.
6. Добавить сметану, ванилин, изюм и снова хорошо помешать.
7. Форму очень хорошо смазать сливочным маслом и выложить сырник.
8. Выпекать при температуре 180 градусов 45-50 минут.
9. Охлаждать сначала в духовке, слегка открыв дверцу, а затем еще в холодильнике минимум 2 часа (иначе он может развалиться).
10. Шоколад растопить на паровой бане или в микроволновке, добавить масло и перемешать.
11. Полить сырник и оставить в холодильнике до полного застывания на ночь.
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