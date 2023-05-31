Если вы хотите приготовить вкусный пирог для праздничного стола, выбирайте для основы песочное тесто, оно готовится проще всего, а также всегда получается удачным. Для начинки можно использовать творог, ягоды, мак, а для крема – сметану, белки.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из песочного теста, с вишнями, который готовится очень просто и будет идеальным десертом для праздничного стола.

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Ингредиенты:

Для теста:

мука – 400 г

какао – 4 ст. л.

сахар – 100 г

соль – щепотка

холодное масло – 250 г

Для начинки:

творог кисломолочный – 500 г

яйца – 4 шт.

сахар – 150 г

сметана – 100 г

крахмал или пудинг – 2 ст. л.

ванильный сахар или ванильный экстракт

вишни – 400 г + 1 ст.л крахмала (пудинга)

Способ приготовления:

1. Всыпьте в блендер муку, сахар, соль, какао, добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и измельчите все в крошку.

2. Начинка: к сыру добавьте сахар, ваниль, яйца, сметану и перебейте все блендером (если нет, то миксером, но сыр протрите через сито, добавьте пудинг или крахмал и тщательно перемешайте).

3. Вишни смешайте с крахмалом, если заморожены, можно не размораживать.

4. Форму застелите пергаментом, влейте 2/3 теста, слегка утрамбуйте ложкой, сверху выложите вишни и на вишни творожную массу. Высыпьте остальное тесто, разровняйте и выпекайте 1 час при 180 С.

Готовому пирогу дайте остыть, порежьте и можно есть!

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