Какой десерт приготовить на день рождения: легкий торфяный пирог с вишнями и творогом
Если вы хотите приготовить вкусный пирог для праздничного стола, выбирайте для основы песочное тесто, оно готовится проще всего, а также всегда получается удачным. Для начинки можно использовать творог, ягоды, мак, а для крема – сметану, белки.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога из песочного теста, с вишнями, который готовится очень просто и будет идеальным десертом для праздничного стола.
Ингредиенты:
Для теста:
- мука – 400 г
- какао – 4 ст. л.
- сахар – 100 г
- соль – щепотка
- холодное масло – 250 г
Для начинки:
- творог кисломолочный – 500 г
- яйца – 4 шт.
- сахар – 150 г
- сметана – 100 г
- крахмал или пудинг – 2 ст. л.
- ванильный сахар или ванильный экстракт
- вишни – 400 г + 1 ст.л крахмала (пудинга)
Способ приготовления:
1. Всыпьте в блендер муку, сахар, соль, какао, добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и измельчите все в крошку.
2. Начинка: к сыру добавьте сахар, ваниль, яйца, сметану и перебейте все блендером (если нет, то миксером, но сыр протрите через сито, добавьте пудинг или крахмал и тщательно перемешайте).
3. Вишни смешайте с крахмалом, если заморожены, можно не размораживать.
4. Форму застелите пергаментом, влейте 2/3 теста, слегка утрамбуйте ложкой, сверху выложите вишни и на вишни творожную массу. Высыпьте остальное тесто, разровняйте и выпекайте 1 час при 180 С.
Готовому пирогу дайте остыть, порежьте и можно есть!
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