Блюда из фарша готовить достаточно быстро. Поэтому такой продукт отлично заморозить, чтобы в любой момент можно было достать и сделать сытный обед либо ужин. Но не каждый фарш можно хранить таким образом.

Редакция FoodOboz расскажет, какой фарш замораживать не стоит. Блюда из него могут быть небезопасными. Также о том, как хранить продукт правильно.

Какой фарш замораживать не стоит

Часто мы замораживаем купленный фарш на рынке или в магазине. Но это очень неправильно. Даже если продукт по внешнему виду может быть пригодным для употребления – вы не можете знать точно, когда его приготовили. И свежесть такой измельченной массы достаточно сложно определить. Блюда из такого продукта могут оказаться вредными. Поэтому замораживать лучше именно тот фарш, который вы сделали в домашних условиях из свежего мяса. Можно также добавить лук, но продукт будет лучше храниться, если это будет просто измельченное мясо.

Видео дня

Как безопасно заморозить домашний фарш

В пакетах

Фарш можно замораживать в пакетах, но не одним сплошным куском. Лучше сразу расфасовать мясо шариками по 200-300 граммов. Их нужно положить на противень и поставить в морозилку в таком виде. чтобы схватились. Затем переложить в пакеты.

Заморозка фарша пластом

В таком виде фарш разморозится гораздо быстрее, чем в шариках. Нужно просто положить продукт в пакет и раскатать в пласт толщиной не больше двух сантиметров.

Заморозка порционно

Если вы хотите заморозить фарш маленькими порционными кусочками – пласт нужно просто разделить палочкой на удобные для вас части. Или поместить в фарш в форму для льда.

Сколько можно хранить фарш

В морозилке фарш может храниться до четырех месяцев, при условии, что он совсем не контактирует с воздухом. Если же минимальный контакт есть – это два-три месяца.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: