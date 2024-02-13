Фаст-фуд – это такая еда, которую многие люди могут кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Это очень аппетитно, вкусно и сытно. Но если речь идет о фаст-фуде из заведений быстрого питания – то его нужно покупать с большой осторожностью.

Редакция FoodOboz расскажет, какой фаст-фуд наиболее вредный. Подумайте несколько раз, прежде чем употреблять такую пищу.

Фаст-фуд с сосиской

В подавляющем большинстве киосков с фаст-фудом пытаются экономить на продукции. Поэтому вам предлагают именно ту сосиску, которая состоит из пищевой химии. Мяса, как правило, в таком изделии нет. Такая сосиска будет вызывать еще больший аппетит, потому что у нее привлекательный цвет, и ее просто хочется сьесть. А если такая сосиска с химией еще и приготовлена на гриле – это сплошной канцероген.

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Большой гамбургер

В гамбургере содержится 46% соли и 45% насыщенных жиров. Также очень много холестерина и калорий. И даже если там натуральное мясо, в соусах и булке точно содержится химия. Бургер очень аппетитный именно потому, что в нем используются разнообразные усилители вкуса.

Куриные крылышки

Вам хватит всего три крылышка, чтобы получить дневной холестерин и калорий. Но ведь тремя штуками никогда не заканчивается такой прием пищи, потому что крылышки очень аппетитные. А масло, в котором жарится мясо – это очень мощный канцероген.

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