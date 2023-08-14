Хлеб и хлебобулочные изделия едят практически все. Но, эксперты утверждают, что лучше всего употреблять ржаной, так как в нем больше витаминов, и он стимулирует работу кишечника, а вот белый практически весь состоит из углеводов, крахмала, соли и сахара. В сравнении с ним ржаной для здоровья полезнее, так считают специалисты.

Нутрициолог Анастасия поделилась полезной информацией в Instagram о том, как и почему на хлебе образуется плесень, и как ее избежать.

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Самым опасным хлебом может быть любой, если на нем есть плесень!

Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень. Самая ядовитая – желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль – (Aspergillus fumigatus).

Стоит отметить, что желтая плесень и черная продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлатоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна – он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти.

Важно знать, что употребление продуктов с плесенью может иметь серьезные последствия для здоровья. Появившиеся на пище микроскопические грибы в процессе своего роста выделяют особый вид токсинов – микотоксины. Некоторые виды микотоксинов могут стать причиной тошноты, рвоты и диареи. Поэтому, любой хлеб, на котором вы уведите плесень, нужно положить в пакет и выбросить, ни в коем случаи не обрезать ее.

Самая распространенная причина возникновения плесеньи на хлебе и продуктах – неправильное хранение!

"Причиной активности колонии грибков есть определенные компоненты в составе хлеба. И это не значит, что цветная плесень – это химия. Все зависит от того, какие грибки размножаются. Зеленый цвет – нужны дрожжи, кисломолочные продукты, фрукты. Холод она не любит, размножается только в тепле. Черный – хлеб, фрукты, овощи. Размножается во влажной среде. Розовая – обычно возникает на остатках еды. Почему-то ее боятся больше всех. Это беспочвенно. Белая – она больше по дереву. Хлебницы, досточки!", – рассказала нутрициолог.

Как избежать плесени на хлебе?

"Во-первых, нужно хранить строго согласно условий на этикетке. Во-вторых, летом покупать в магазинах, в которых установлены вентиляции и кондиционеры. Можно в холодильнике хранить. Даже замораживать можно, там даже рост плесени замедляется, но черствеет немного быстрее. И хлеб в упаковке не кладите под солнечными лучами. Влага не испаряется и создаются очень благоприятные условия для развития плесени", – подытожила эксперт.

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