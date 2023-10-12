Домашние сочные чебуреки никогда не сравнятся с полуфабрикатами. И готовить такое блюдо гораздо проще, чем кажется. Чтобы тесто получилось эластичным. а после жарки хрустящим – добавьте в него один простой ингредиент.

Идея приготовления домашних чебуреков на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Снежаны Дудок (snizhana.dudok) в Instagram. Чтобы изделия получились хрустящими – в тесто нужно добавить немного водки.

Ингредиенты для теста:

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400-450 г муки

250 мл воды

1 яичный желток

0,5 ч.л. соли

0,5 ч.л. сахара

1 ст.л. растительного масла

1 ст.л. водки

Ингредиенты для начинки:

200 г мяса

1 большая луковица

200 мл кефира

соль

перец

растительное масло для обжаривания

Способ приготовления теста:

1. В горячую воду (почти кипяток) добавляем соль, сахар, масло все хорошо перемешиваем и добавляем 200 г муки (из общего количества).

2. Замешиваем. Получившуюся массу оставляем на 15 минут.

3. В охлажденную до комфортной температуры массу добавляем желток и водку.

4. Хорошо перемешиваем. Высыпаем оставшуюся муку и вымешиваем тесто.

5. Готовое тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Тесто заматываем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут.

Способ приготовления начинки:

1. В фарш добавляем лук. Можно его натереть на терке или перекрутить на мясорубке.

2. Для того, чтобы начинка была сочной, в фарш выливаем кефир.

3. Добавляем соль и специи, снова вымешиваем.

4. Раскатываем тесто в тоненький пласт бока смазываем белком, выкладываем примерно 1 ст.л. начинки на одну часть круга, закрываем второй половиной круга так, чтобы края сошлись. Прижимаем пальцами, а затем вилкой.

5. В сковороде нагреваем масло и кладем чебурек. Жарим на среднем огне до готовности, до появления золотистой корочки.

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