Какой ингредиент добавить в тесто на чебуреки, чтобы они были хрустящими: секрет идеального блюда
Домашние сочные чебуреки никогда не сравнятся с полуфабрикатами. И готовить такое блюдо гораздо проще, чем кажется. Чтобы тесто получилось эластичным. а после жарки хрустящим – добавьте в него один простой ингредиент.
Идея приготовления домашних чебуреков на заварном тесте опубликована на странице фудблогера Снежаны Дудок (snizhana.dudok) в Instagram. Чтобы изделия получились хрустящими – в тесто нужно добавить немного водки.
Ингредиенты для теста:
- 400-450 г муки
- 250 мл воды
- 1 яичный желток
- 0,5 ч.л. соли
- 0,5 ч.л. сахара
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. водки
Ингредиенты для начинки:
- 200 г мяса
- 1 большая луковица
- 200 мл кефира
- соль
- перец
- растительное масло для обжаривания
Способ приготовления теста:
1. В горячую воду (почти кипяток) добавляем соль, сахар, масло все хорошо перемешиваем и добавляем 200 г муки (из общего количества).
2. Замешиваем. Получившуюся массу оставляем на 15 минут.
3. В охлажденную до комфортной температуры массу добавляем желток и водку.
4. Хорошо перемешиваем. Высыпаем оставшуюся муку и вымешиваем тесто.
5. Готовое тесто должно получиться мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Тесто заматываем в пищевую пленку и оставляем на 20 минут.
Способ приготовления начинки:
1. В фарш добавляем лук. Можно его натереть на терке или перекрутить на мясорубке.
2. Для того, чтобы начинка была сочной, в фарш выливаем кефир.
3. Добавляем соль и специи, снова вымешиваем.
4. Раскатываем тесто в тоненький пласт бока смазываем белком, выкладываем примерно 1 ст.л. начинки на одну часть круга, закрываем второй половиной круга так, чтобы края сошлись. Прижимаем пальцами, а затем вилкой.
5. В сковороде нагреваем масло и кладем чебурек. Жарим на среднем огне до готовности, до появления золотистой корочки.
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