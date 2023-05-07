Классические ингредиенты, без которых невозможно приготовить вкусный борщ, – это картофель, капуста и свекла. Также существует достаточно много разнообразных вариаций этого блюда. Экспериментируют со специями, разнообразными овощами и заправками. Но есть и такие компоненты, которые могут испортить ваш борщ.

Редакция FoodOboz расскажет, какой ингредиент ни в коем случае нельзя добавлять в популярное украинское блюдо. Такой компонент разрушает вкусовые качества других продуктов.

Кулинарные эксперименты часто бывают достаточно удачными. Но не в случае с борщом. Здесь следует придерживаться четкой традиционной технологии. Мясной бульон должен быть на свинине – тогда он получится наваристым. А чтобы цвет был насыщенным – нужно выбрать качественную свеклу и обязательно ее натереть.

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А испортить ваше блюдо сможет один простой ингредиент – болгарский перец. Он обладает очень выраженной пикантностью, и вкус остальных ингредиентов просто теряется. Поэтому, если вам кажется, что немного свежего перчика не помешает – это заблуждение. Также, этот овощ может просто забродить, если борщ уже некоторое время стоит на плите.

Какие специи не стоит класть в борщ

Если добавить в борщ корицу или гвоздику для пикантности, блюдо получится слишком острым и кислым. Поэтому от таких пряностей лучше отказаться.

Не очень удачно сочетаются с борщом азиатские специи, корейские. Популярная специя хмели-сунели удачно сочетается с многими вкусами, но к борщу она вообще не подходит.

Также не стоит добавлять в блюдо свежий или сухой имбирь. Как вариант, такую специю можно подавать на отдельной тарелке.

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