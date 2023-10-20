Вареники – это вкусное домашнее блюдо, которое является частым гостем на столе у каждого украинца. Их можно готовить с разными сладкими и солеными начинками.

В то же время, ни для кого не секрет, что залогом удачных и вкусных вареников это правильно приготовленное тесто. Оно должно быть нежным, эластичным, мягким и приятным в работе. Однако к нежелательным последствиям может привести добавление одного ингредиента.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и расскажет, какой ингредиент лучше никогда не добавлять в тесто на вареники.

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Следовательно, по словам опытных хозяек, таким ингредиентом являются яйца. Именно они могут сделать тесто жестким и твердым. Как следствие, тесто теряет свою упругость, а готовые вареники будут, как резина.

Если очень хочется, то в тесто разрешается добавлять только желтки. Они делают тесто очень нежным, а также придают ему приятный желтый цвет.

Что еще делает тесто на варениках жестким?

Сделать тесто жестким и тугим может большое количество муки. Ее лучше добавлять порционно и использовать во время раскачивания.

Также тесто может быть не слишком пластичным, если вы готовите его на основе холодной воды. Лучше использовать теплую или чуть горячую. Результат вас действительно приятно удивит.

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