Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

Компоненты для классического одесского форшмака обычно просто сбивают в блендере. Но будет гораздо лучше, если вы мелко нарежете их ножом. Также не забудьте добавить один важный ингредиент, в котором заключается весь вкус блюда.

Идея приготовления форшмака с кислым яблоком опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сделать такую намазку достаточно бюджетно.

Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

Ингредиенты:

  • 300 г филе слабосоленой сельди
  • 2 вареных яйца
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  • 0,5 луковицы
  • 1 маленькое кислое яблоко
  • 70 г размягченного сливочного масла
  • соль, перец – по вкусу
  • 0,5-1 ч.л. сока лимона

Способ приготовления:

Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

1. Филе сельди мелко нарезать ножом.

Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

2. Вареные яйца и яблоко натереть на мелкой терке.

3. Измельчить лук.

Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

4. Все ингредиенты переложить в миску.

Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией

5. Добавить лимонный сок, сливочное масло, соль и перец.

6. Отлично перемешать и подавать с подсушенным черным хлебом.

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