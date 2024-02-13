Компоненты для классического одесского форшмака обычно просто сбивают в блендере. Но будет гораздо лучше, если вы мелко нарежете их ножом. Также не забудьте добавить один важный ингредиент, в котором заключается весь вкус блюда.

Идея приготовления форшмака с кислым яблоком опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сделать такую намазку достаточно бюджетно.

Ингредиенты:

300 г филе слабосоленой сельди

2 вареных яйца

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0,5 луковицы

1 маленькое кислое яблоко

70 г размягченного сливочного масла

соль, перец – по вкусу

0,5-1 ч.л. сока лимона

Способ приготовления:

1. Филе сельди мелко нарезать ножом.

2. Вареные яйца и яблоко натереть на мелкой терке.

3. Измельчить лук.

4. Все ингредиенты переложить в миску.

5. Добавить лимонный сок, сливочное масло, соль и перец.

6. Отлично перемешать и подавать с подсушенным черным хлебом.

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