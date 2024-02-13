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Какой ингредиент обязательно нужно добавить в форшмак для идеального вкуса: делимся технологией
Компоненты для классического одесского форшмака обычно просто сбивают в блендере. Но будет гораздо лучше, если вы мелко нарежете их ножом. Также не забудьте добавить один важный ингредиент, в котором заключается весь вкус блюда.
Идея приготовления форшмака с кислым яблоком опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska_dimitrova) в Instagram. Сделать такую намазку достаточно бюджетно.
Ингредиенты:
- 300 г филе слабосоленой сельди
- 2 вареных яйца
- 0,5 луковицы
- 1 маленькое кислое яблоко
- 70 г размягченного сливочного масла
- соль, перец – по вкусу
- 0,5-1 ч.л. сока лимона
Способ приготовления:
1. Филе сельди мелко нарезать ножом.
2. Вареные яйца и яблоко натереть на мелкой терке.
3. Измельчить лук.
4. Все ингредиенты переложить в миску.
5. Добавить лимонный сок, сливочное масло, соль и перец.
6. Отлично перемешать и подавать с подсушенным черным хлебом.
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