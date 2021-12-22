Какой ингредиент сделает куриную печень нежной: удачный рецепт
Хотя печень является очень полезным и важным продуктом в рационе, многие хозяйки отказываются ее готовить. Ведь очень часто печень получается твердой и сухой по вкусу.
Такого результата можно избежать, если приготовить печень с секретным ингредиентом – красным вином. Алкогольный напиток придает особую пикантность печени, делает ее более нежной и сочной.
Рецептом куриной печени в красном вине поделилась фудблогер Анна Давиденко. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриная печень
красное вино
розмарин
чеснок
перец чили
гвоздика
соль
Способ приготовления:
1. Очистить и нарезать печень.
2. Обжарить на растительном масле по бокам по 1 минуте. Выложить на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний жир.
3. В сотейник налить стакан красного вина и положить все специи вместе с чесноком. Довести до кипения и кипятить в течение 10-15 минут для испарения алкоголя.
4. Положить печень в сотейник и варить 5-8 минут под крышкой.
Лучше всего подавать такую печень с луковым конфитюром, каперсами или гарнирами.
Ранее фудблогер Ника Гунчак поделилась рецептом лукового конфитюра. Опубликовано в Youtube.
Ингредиенты:
синий лук – 800 г
коричневый сахар – 3 ст. л.
красное вино – 200 мл
гранатовый сок – 50 мл
яблочный уксус – 2 ст. л.
оливковое масло – для жарки
орегано
перец
паприка
соль
Способ приготовления:
1. Порезать лук полукольцами. Отправить на сковороду.
2. Когда лук стал мягким, добавить сахар. Постоянно помешивать.
3. На этом этапе следует добавить все другие специи, вино, сок и уксус.
4. Когда вся влага полностью испарится – это означает, что конфитюр готов. Перевести в банки.
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