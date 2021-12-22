Какой ингредиент сделает куриную печень нежной: удачный рецепт

Хотя печень является очень полезным и важным продуктом в рационе, многие хозяйки отказываются ее готовить. Ведь очень часто печень получается твердой и сухой по вкусу.

Такого результата можно избежать, если приготовить печень с секретным ингредиентом – красным вином. Алкогольный напиток придает особую пикантность печени, делает ее более нежной и сочной.

Рецептом куриной печени в красном вине поделилась фудблогер Анна Давиденко. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

куриная печень

красное вино

розмарин

чеснок

перец чили

гвоздика

соль

Способ приготовления:

1. Очистить и нарезать печень.

2. Обжарить на растительном масле по бокам по 1 минуте. Выложить на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишний жир.

3. В сотейник налить стакан красного вина и положить все специи вместе с чесноком. Довести до кипения и кипятить в течение 10-15 минут для испарения алкоголя.

4. Положить печень в сотейник и варить 5-8 минут под крышкой.

Лучше всего подавать такую печень с луковым конфитюром, каперсами или гарнирами.

Ранее фудблогер Ника Гунчак поделилась рецептом лукового конфитюра. Опубликовано в Youtube.

Ингредиенты:

синий лук – 800 г

коричневый сахар – 3 ст. л.

красное вино – 200 мл

гранатовый сок – 50 мл

яблочный уксус – 2 ст. л.

оливковое масло – для жарки

орегано

перец

паприка

соль

Способ приготовления:

1. Порезать лук полукольцами. Отправить на сковороду.

2. Когда лук стал мягким, добавить сахар. Постоянно помешивать.

3. На этом этапе следует добавить все другие специи, вино, сок и уксус.

4. Когда вся влага полностью испарится – это означает, что конфитюр готов. Перевести в банки.

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