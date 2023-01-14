Какой ингредиент сделает курицу мягкой и сочной: им нужно нафаршировать тушку
Курицу обычно фаршируют разнообразными крупами или овощами. Но мясо все равно может получиться сухим. Поэтому чтобы добавить сочности и яркого вкуса – лучше выбрать апельсины.
Идея приготовления сочной запеченной курицы с апельсинами опубликована на странице фудблогера Виктории с ником vika_momstory в Instagram.
Ингредиенты для раствора:
- курочка – 2 кг
- вода – 3 л
- соль – 3 ст.л
- сахар – 1 ст.л
- чеснок – 3 зубчика
- паприка копченая – 1 ч.л
- перец молотый – 0,5 ч.л
Ингредиенты:
- горчица медовая – 1 ст.л
- чеснок – 2 зубчика
- соевый соус – 2 ст.л
- апельсин – 1 шт
- лимон – 1 шт
- соль – 0,5 ч.л
- лимонный перец – 1 ч.л.
- розмарин – 1 веточка
Для золотистой корочки:
- мед – 1 ст.л
- соевый соус – 2 ст.л
- оливковое масло – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Курицу промываем, срезаем лишний жир и сальные железы.
2. Для солевого раствора в кастрюлю с водой добавьте соль, сахар, чеснок, паприку и перец и хорошо перемешайте до полного растворения соли.
3. Сделайте проколы в мясе с помощью зубочистки или иглы и поместите курицу в рассол. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте в холодильнике на начь.
4. Для маринада смешайте 1 ст. л. медовой горчицы, 2 зубчика натертого чеснока, 2 ст.л. соевого соуса, с апельсина снимите цедру и выжмите сок из половины апельсина и добавьте в маринад, добавьте сок половины лимона, 0,5 ч. л. соли и 1 ч.л. лимонного перца.
5. Размешайте до однородности. Курицу достаньте из рассола, обсушите бумажным полотенцем и натрите апельсиновым маринадом со всех сторон, оставьте на час для маринования. Остатки соуса оставьте.
6. Далее нафаршируйте середину кусочками апельсина, лимона и веточками розмарина. Завяжите ноги и подверните крылышки под спину.
7. Духовку разогрейте до 180 градусов. Поместите курицу на противень накройте фольгой. Запекайте курицу 30 минут, затем снимите фольгу, смажьте остатками маринада и запекайте еще 30 минут.
8. Для золотой корочки смешайте 1 ст.л. меда, 2 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. оливкового масла. Смажьте курицу и запекайте еще 10-20 минут до полной готовности.
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