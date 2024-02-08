Кофе – самый популярный напиток, который любят и пьют практически все. Стоит отметить, что в год в мире выпивают 580-590 миллиардов чашек. Если переводить эту цифру в ежедневное потребление, получится, что каждый день жители Земли выпивают 1,6 миллиардов чашек бодрящего напитка. Раз в пять минут мир "выпивает" 2 миллиона чашек кофе.

Диетолог Светлана Фус рассказа в Instagram, как правильно выбрать, в чем готовить и сколько пить кофе, без вреда для здоровья.

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Какой кофе самый полезный

"К употреблению кофе нужно подходить по правилу – "в меру все хорошо". А чтобы кофе был полезен, кроме умеренности в употреблении, необходимо также правильно выбрать и приготовить его. Лучше покупать кофе в зернах. Молотая теряет часть своего аромата, поэтому самая вкусная будет та, которую измельчают непосредственно перед заваркой", – объяснила Фус.

Какой кофе самый вредный и опасный

"Избегайте растворимости, получаемой в результате сложных промышленных процессов. Худший кофе типа 3в1 или растворимый капучино в пакетах. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют в такой кофе, могут негативно отразиться на работе печени" – рассказала эксперт.

Как кофе влияет на печень

"Натуральный же кофе для печени не только не вреден, а в разумных количествах полезен. Эту пользу определяют наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Но следует упомянуть о том, что молоко и сливки, добавленные в кофе, снижают активность кофейных антиоксидантов, затрудняют их усвоение организмом", – отметила специалист.

Как нельзя готовить кофе

"Избегайте популярного вида приготовления – заливки кипятком, то есть кофе с плавающей кофейной гущей. В таком кофе много дитерпенов – кафестола и кахвеола. Эти химические соединения могут повышать уровень "плохого" холестерина в крови и отрицательно отражаться на работе печени. Наиболее эффективно обезопасить себя от кахвеола и кафестола помогают бумажные фильтры. При этом через фильтр беспрепятственно проходят в напиток ценные для здоровья полифенолы – содержащиеся в кофейных зернах антиоксиданты. Не кипятите кофе, так он теряет не только вкус, но и пользу. Из нее выделяется больше вредных веществ, особенно из кофе мелкого помола, разрушаются эфирные масла полезными антиоксидантами", – рассказала диетолог.

В чем лучше готовить кофе

"Стекло и качественная нержавеющая сталь – наиболее безопасные, нетоксичные материалы. Используйте их при заваривании кофе!", – уточнила Фус.

Когда лучше всего пить кофе

"Не пейте натощак, она раздражает слизистую желудка. Не употребляйте кофе, когда в еде есть мясо и другие продукты, содержащие железо", – подытожила эксперт.

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