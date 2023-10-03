Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Многие люди не могут представить свой день без кофе. Напиток употребляют для того, чтобы взбодриться и иметь энергию на выполнение различных задач. Но далеко не каждый кофе можно употреблять.

Редакция FoodOboz расскажет, какой кофе может быть вредным. Его употреблять не стоит.

Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Польза кофе зависит от того, как он приготовлен. И именно употребление нефильтрованного кофе, заваренного прямо в чашке, повышает плохой холестерин в организме. Если вы употребляете такой кофе определенное время – можете плохо себя чувствовать, а также будет лишний вес. Минус такого напитка также в том, что молотый кофе остается в чашке долгое время и просто киснет в воде.

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Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Также не очень полезны считаются:

  • кофе из френч-пресса
  • эспрессо
  • капучино
  • кофе по-турецки
Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Какой кофе следует употреблять

Прекрасной альтернативой будет фильтр-кофе. Она готовится путем протекания воды через молотый кофе на фильтре. Именно такой напиток способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Это не только вкусно, но и очень полезно, ведь этот кофе богат антиоксидантами.

Какой кофе самый вредный: его употреблять не стоит

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нельзя добавлять в кофе, чтобы он не стал вредным.

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