Многие люди не могут представить свой день без кофе. Напиток употребляют для того, чтобы взбодриться и иметь энергию на выполнение различных задач. Но далеко не каждый кофе можно употреблять.

Редакция FoodOboz расскажет, какой кофе может быть вредным. Его употреблять не стоит.

Польза кофе зависит от того, как он приготовлен. И именно употребление нефильтрованного кофе, заваренного прямо в чашке, повышает плохой холестерин в организме. Если вы употребляете такой кофе определенное время – можете плохо себя чувствовать, а также будет лишний вес. Минус такого напитка также в том, что молотый кофе остается в чашке долгое время и просто киснет в воде.

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Также не очень полезны считаются:

кофе из френч-пресса

эспрессо

капучино

кофе по-турецки

Какой кофе следует употреблять

Прекрасной альтернативой будет фильтр-кофе. Она готовится путем протекания воды через молотый кофе на фильтре. Именно такой напиток способствует нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Это не только вкусно, но и очень полезно, ведь этот кофе богат антиоксидантами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нельзя добавлять в кофе, чтобы он не стал вредным.