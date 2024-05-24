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Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза
Легкие овощныесалаты не следует заправлять майонезом. Вы просто испортите вкус ценных продуктов и сделаете их жирными. Лучшим вариантом будет воспользоваться следующей технологией.
Идея приготовления сытного салата без майонеза с куриным филе опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Сделайте заправку из сметаны и горчицы.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г
- листья салата – по вкусу
- помидоры черри – 250 г
- сыр твердый – 80 г.
- сметана – 3 ст. л.
- горчица – ½ ч.л.
- соль – 1/3 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мясо отварить, довести до кипения.
2. Снять пену.
3. Готовить около 20 минут со специями.
4. Охладить, поделить на волокна.
5. Листья салата измельчить руками.
6. Добавить мясо, чери половинками и тертый сыр.
7. Для соуса смешиваем сметану, горчицу и соль. Заправляем салат.
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