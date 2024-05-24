Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

Легкие овощныесалаты не следует заправлять майонезом. Вы просто испортите вкус ценных продуктов и сделаете их жирными. Лучшим вариантом будет воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления сытного салата без майонеза с куриным филе опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Сделайте заправку из сметаны и горчицы.

Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г
  • листья салата – по вкусу
  • помидоры черри – 250 г
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  • сыр твердый – 80 г.
  • сметана – 3 ст. л.
  • горчица – ½ ч.л.
  • соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

1. Мясо отварить, довести до кипения.

2. Снять пену.

Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

3. Готовить около 20 минут со специями.

4. Охладить, поделить на волокна.

Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

5. Листья салата измельчить руками.

Какой легкой заправкой заправить свежий салат: в составе нет майонеза

6. Добавить мясо, чери половинками и тертый сыр.

7. Для соуса смешиваем сметану, горчицу и соль. Заправляем салат.

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