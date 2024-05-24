Легкие овощныесалаты не следует заправлять майонезом. Вы просто испортите вкус ценных продуктов и сделаете их жирными. Лучшим вариантом будет воспользоваться следующей технологией.

Идея приготовления сытного салата без майонеза с куриным филе опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Сделайте заправку из сметаны и горчицы.

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г

листья салата – по вкусу

помидоры черри – 250 г

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сыр твердый – 80 г.

сметана – 3 ст. л.

горчица – ½ ч.л.

соль – 1/3 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мясо отварить, довести до кипения.

2. Снять пену.

3. Готовить около 20 минут со специями.

4. Охладить, поделить на волокна.

5. Листья салата измельчить руками.

6. Добавить мясо, чери половинками и тертый сыр.

7. Для соуса смешиваем сметану, горчицу и соль. Заправляем салат.

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