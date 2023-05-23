Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

Бисквитные коржи можно использовать для многих десертов. В весенне-летний период следует использовать клубнику. Кусочки ягоды нужно просто выложить на основание, а затем смазать все нежным кремом.

Идея приготовления бисквитного летнего торта с клубникой опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Очень вкусно сверху залить слой желе.

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

Ингредиенты для крема:

  • 250 граммов маскарпоне
Видео дня
  • 200 мл сливок 33%
  • 100 грамм сахарной пудры
  • цедра одного лимона
  • 300 грамм клубники (сначала сформировать бортики, а остальное в крем и в желе)

Способ приготовления:

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

1. Взбиваем охлажденные сливки.

2. Добавляем сахарную пудру, охлажденный маскарпоне и взбиваем до жестких пиков.

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

3. Добавляем цедру и клубнику;

Ингредиенты для заливки:

  • 1 упаковка клубничного желе
  • 5 клубник

Способ приготовления:

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

1. На верхний слой бисквита выкладываем нарезанную клубнику.

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

2. Предварительно кипятком заливаем желе.

3. Хорошо размешиваем и даем остыть.

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

4. Отставляем в холодильник.

5. Нужно внимательно следить. Когда желе только начнет застывать – сразу заливаем осторожно ложкой на торт и в холодильник на ночь.

Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты