Бисквитные коржи можно использовать для многих десертов. В весенне-летний период следует использовать клубнику. Кусочки ягоды нужно просто выложить на основание, а затем смазать все нежным кремом.

Идея приготовления бисквитного летнего торта с клубникой опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Очень вкусно сверху залить слой желе.

Ингредиенты для крема:

250 граммов маскарпоне

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200 мл сливок 33%

100 грамм сахарной пудры

цедра одного лимона

300 грамм клубники (сначала сформировать бортики, а остальное в крем и в желе)

Способ приготовления:

1. Взбиваем охлажденные сливки.

2. Добавляем сахарную пудру, охлажденный маскарпоне и взбиваем до жестких пиков.

3. Добавляем цедру и клубнику;

Ингредиенты для заливки:

1 упаковка клубничного желе

5 клубник

Способ приготовления:

1. На верхний слой бисквита выкладываем нарезанную клубнику.

2. Предварительно кипятком заливаем желе.

3. Хорошо размешиваем и даем остыть.

4. Отставляем в холодильник.

5. Нужно внимательно следить. Когда желе только начнет застывать – сразу заливаем осторожно ложкой на торт и в холодильник на ночь.

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