Какой летний торт приготовить из бисквита: очень простой десерт
Бисквитные коржи можно использовать для многих десертов. В весенне-летний период следует использовать клубнику. Кусочки ягоды нужно просто выложить на основание, а затем смазать все нежным кремом.
Идея приготовления бисквитного летнего торта с клубникой опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram. Очень вкусно сверху залить слой желе.
Ингредиенты для крема:
- 250 граммов маскарпоне
- 200 мл сливок 33%
- 100 грамм сахарной пудры
- цедра одного лимона
- 300 грамм клубники (сначала сформировать бортики, а остальное в крем и в желе)
Способ приготовления:
1. Взбиваем охлажденные сливки.
2. Добавляем сахарную пудру, охлажденный маскарпоне и взбиваем до жестких пиков.
3. Добавляем цедру и клубнику;
Ингредиенты для заливки:
- 1 упаковка клубничного желе
- 5 клубник
Способ приготовления:
1. На верхний слой бисквита выкладываем нарезанную клубнику.
2. Предварительно кипятком заливаем желе.
3. Хорошо размешиваем и даем остыть.
4. Отставляем в холодильник.
5. Нужно внимательно следить. Когда желе только начнет застывать – сразу заливаем осторожно ложкой на торт и в холодильник на ночь.
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