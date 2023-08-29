Какой лук нужно добавлять в котлеты, чтобы они были сочными: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусные домашние котлеты

Самое простое и сытное блюдо из мясного фарша – котлеты. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют добавлять в фарш не сырой лук, а жареный, а также не больше 2 яиц. 

Вкусные котлеты на обед

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом ароматных, сочных куриных котлет с жареным луком, которые будут очень вкусными. 

Рецепт котлет
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Совет: жареный лук придаст котлетам очень приятного аромата и сделает мясо сочным. А мясо лучше использовать из бедра курицы, с ним они будут еще сочнее! 

Как приготовить идеальный фарш для котлет

Ингредиенты: 

  • курятина – 1,3 кг
  • лук – 400 г
  • масло – 40 г
  • белый хлеб – 180 г
  • молоко – 250 мл
  • чеснок – 4 зуб.
  • специи: соль, перец, паприка – по вкусу
  • петрушка – 1/2 пучок 
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Лук порежьте и поджарьте на масле до мягкости, прозрачности, в конце добавьте выжатый чеснок, перемешайте.

Жареный лук

2. Хлеб залейте молоком.

3. Курятину помойте, обсушите, пропустите через мясорубку.

Приготовление фарша

4. Также через мясорубку к мясу перекрутите жареный луч и отжатый хлеб. Добавьте специи, мелко изрубленную петрушку, хорошо вымешайте и в конце отбейте готовый фарш.

Готовый фарш с жареным луком

5. Ложкой наберите фарш, выложите себе в ладонь, сформируйте котлеты и отбейте каждую слегка еще в руках. Обжарьте в разогретом масло и обжарьте на среднем огне до корочки с двух сторон. По желанию пожаренные котлеты можно дополнительно выложить в форму для запекания и подержать в духовке 15 минут при 170 С. 

Готовые котлеты

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