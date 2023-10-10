Какой осенний овощ самый полезный и что из него приготовить: делимся советами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Полезные овощи

Тыква – самый полезный осенний овощ, в котором много бета-каротина – пигмента, который придает им характерный оранжевый цвет. Бета-каротин превращается в организме в витамин А, который обладает антиоксидантными свойствами и помогает защитить его от сердечных заболеваний.

Варенье из тыквы

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, как правильно готовить тыкву, чтобы она была полезной. 

Польза тыквы
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Тыкву можно есть в любом виде: сырой, запеченной, а также из нее можно готовить варенье, начинку для пирогов. 

Плацинда с тыквой

Если вы хотите запечь ее, нужно ее очистить от грубой кожуры, посыпать корицей и запекать в духовке. 

Что приготовить из тыквы

Из запеченной тыквы можно готовить вкусную молочную кашу, а также добавлять в салаты, готовить ароматный суп, блины. 

Салат с тыквой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие продукты нельзя есть и пить на голодный желудок. 

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