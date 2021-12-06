Какой пирог называют бабушкой пиццы: технология приготовления

Сегодня, 6 декабря – всемирный день пиццы. В меню почти каждого современного кафе или ресторана есть это блюдо. Традиционная пицца, которую обожают все, тонкая и круглая, с мясной и творожной начинкой. А также в Италии существует необычная интерпретация популярного блюда – Фокачча. Ее еще называют бабушкой пиццы. Она может быть не только круглой, но и овальной, прямоугольной или квадратной.

Технологией приготовления Фокаччи поделился украинский фудблогер thefoodopera. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 500 г

вода – 325 мл

сухие дрожжи – 7г

оливковое масло – 3 ст. л.

соль

перец

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Способ приготовления:

1. Растворить дрожжи в прохладной воде.

2. Муку высыпать в глубокую миску, добавить щепотку соли и 1 ст.л. оливкового масла. Влить в миску воду с дрожжами и тщательно размешать ложкой.

3. Присыпать руки мукой и месить тесто минут 10. Таким образом, оно станет элестичным и выделяемый дрожжами газ не будет выходить. Сформировать небольшой шар и накрыть миской. Оставить на 40 минут.

4. Приготовить начинку. Это может быть любое сочетание ингредиентов. Например: оливки, розмарин, чабрец, чеснок, свежие или вяленые томаты, красный лук, творог, бекон и даже картофель.

5. Поднять тарелку – тесто должно увеличиться в 2 раза.

6. Форма для запекания может быть любой. Дно можно засыпать полентой или застелить бумагой для выпечки и немного присыпать мукой.

7. Достать тесто, распределить по форме. Толщина должна быть равномерной.

8. Сделать пальцами ямки по всему периметру. Сверху полить оливковым маслом (2 ст. ложки).

9. Выложить начинку.

10. Отправить Фокаччу в предварительно нагретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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