Гречка – очень ценный и вкусный продукт, который готовится очень просто, достаточно всего лишь правильно ее сварить. Стоит отметить, что гречка хорошо сочетается с овощами, мясом, грибами.

Редакция FoodOboz делится мнением диетологов, которые рассказали, что не стоит добавлять в гречку, чтобы она была вкусной и полезной.

Продуктом, который испортит вкус гречки и сделает ее не полезной, по мнению экспертов, является сахар.

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Если же вы все же хотите приготовить сладкую гречку, можно добавить мед, но не сахар. Но и мед нужно добавлять правильно – не во время варки круп, а уже в готовую, остывшую кашу.

Стоит отметить, что и соль может придать гречке жестокости, поэтому добавлять ее нужно в уже готовую кашу.

При приготовление гречневых супов также нужно помнить о том, что солить блюдо нужно в самом конце, чтобы овощи, специи полностью раскрыли вкус, и только после добавлять соль.

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