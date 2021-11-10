Какой продукт, кроме специй, стоит добавить к мясу и рыбе: делимся секретами

Для того, чтобы мясное или рыбное блюдо было пикантным и ароматным, используют множество специй. Но никакие пряности не смогут превзойти тот вкус, который добавляет лимон. Такой продукт следует иметь в холодильнике постоянно, чтобы при случае всегда добавлять к своим кулинарным шедеврам.

О том, как правильно применять лимон в приготовлении блюд рассказала Татьяна Кухар на своей странице в Facebook.

Лимон+курица

Если вы запекаете курицу в неразрезанном виде, положите внутрь целый лимон и травы – аромат мяса будет совершенно потрясающий. Куриную грудку можно приготовить в лимонной глазури.

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Шницель

Лимон придаст блюду очень свежий вкус. Нужно просто полить соком из этого фрукта.

Рыба+лимон

Это сочетание традиционное. Сырую рыбу можно замариновать в лимонном соке, добавить немного перца чили и имбирь – получится очень вкусное блюдо. Во время запекания несколько кусочков лимона положить в брюшко рыбы вместе с ароматными травами.

Лимонный сок добавляют в соусы и заправки для салатов.

Можно смешать немного растительного масла, горчицы, соевого соуса, соли и лимонного сока и заправить овощной салат.

Соусы с лимоном от irisha_redko. Опубликовано на странице Instagram.

1. Заправка для греческого салата

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соевый соус – 1 ст.л

Сушеные итальянские или прованские травы

Все смешать

2. Лимонно-бальзамическая заправка

Бальзамический уксус – 1 ст.л

Лимонный сок – 1 ст.л

Дижонская горчица – 1 ч.л

Оливковое масло – 1 ст.л

Чеснок – 1 зубчик

Все перемешать

3. Соус "Ранч"

Сметана – 60 г

Мелко нарезанный укроп и петрушка – по 1 ч.л.

Лимонный сок – 1/2 ч.л.

Соль – щепотка

Черный перец

Чеснок – 1 зубчик

Всё смешать и оставить на 30 минут в холодильнике.

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