Какой продукт, кроме специй, стоит добавить к мясу и рыбе: делимся секретами
Для того, чтобы мясное или рыбное блюдо было пикантным и ароматным, используют множество специй. Но никакие пряности не смогут превзойти тот вкус, который добавляет лимон. Такой продукт следует иметь в холодильнике постоянно, чтобы при случае всегда добавлять к своим кулинарным шедеврам.
О том, как правильно применять лимон в приготовлении блюд рассказала Татьяна Кухар на своей странице в Facebook.
Лимон+курица
Если вы запекаете курицу в неразрезанном виде, положите внутрь целый лимон и травы – аромат мяса будет совершенно потрясающий. Куриную грудку можно приготовить в лимонной глазури.
Шницель
Лимон придаст блюду очень свежий вкус. Нужно просто полить соком из этого фрукта.
Рыба+лимон
Это сочетание традиционное. Сырую рыбу можно замариновать в лимонном соке, добавить немного перца чили и имбирь – получится очень вкусное блюдо. Во время запекания несколько кусочков лимона положить в брюшко рыбы вместе с ароматными травами.
Лимонный сок добавляют в соусы и заправки для салатов.
Можно смешать немного растительного масла, горчицы, соевого соуса, соли и лимонного сока и заправить овощной салат.
Соусы с лимоном от irisha_redko. Опубликовано на странице Instagram.
1. Заправка для греческого салата
Оливковое масло – 2 ст.л.
Соевый соус – 1 ст.л
Сушеные итальянские или прованские травы
Все смешать
2. Лимонно-бальзамическая заправка
Бальзамический уксус – 1 ст.л
Лимонный сок – 1 ст.л
Дижонская горчица – 1 ч.л
Оливковое масло – 1 ст.л
Чеснок – 1 зубчик
Все перемешать
3. Соус "Ранч"
Сметана – 60 г
Мелко нарезанный укроп и петрушка – по 1 ч.л.
Лимонный сок – 1/2 ч.л.
Соль – щепотка
Черный перец
Чеснок – 1 зубчик
Всё смешать и оставить на 30 минут в холодильнике.
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