Какой ингредиент добавить в котлеты, чтобы они были сочными: простой совет

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
9,3 т.
Какой ингредиент добавить в котлеты, чтобы они были сочными: простой совет

Идеальные котлеты румяные и сочные. Такое блюдо должно быть одновременно сытным и легким, чтобы хорошо сочетаться с любым гарниром. В фарш можно добавить один простой ингредиент, который хорошо скрепит массу и придаст хорошого вкуса.

Котлеты с картофелем

Идея приготовления котлет с добавлением картофеля опубликована на странице _tyt_recepty в Instagram.

Ингредиенты:

  • фарш – 1-1,5 (свинина + говядина)

  • картофель – 3-4 шт

  • лук – 3-4 шт

  • белый хлеб – 1 кусочек

  • яйца – 1 шт

  • молоко

  • соль, перец, горчица

  • масло

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Приготовление фарша

Способ приготовления:

1. Картофель и лук измельчить в блендере (можно пропустить через мясорубку).

2. Хлеб разломить на кусочки и замочить в молоке, чтобы они были полностью покрыты. Оставить набухать.

3. Не отжимая молоко добавить хлеб в фарш.

4. Яйцо, измельченные картофель с луком, соль и перец по вкусу, 1 чайную ложку горчицы.

5. Хорошо вымесить фарш, добавив 1 столовую ложку растительного масла. Оставить, чтобы немного отдохнул.

6. Разогреть небольшое количество растительного масла.

Жарение котлет

7. Мокрыми руками сформировать котлеты.

8. Прожарить с одной стороны, перевернуть и накрыть крышкой.

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