Какой ингредиент добавить в котлеты, чтобы они были сочными: простой совет
Идеальные котлеты румяные и сочные. Такое блюдо должно быть одновременно сытным и легким, чтобы хорошо сочетаться с любым гарниром. В фарш можно добавить один простой ингредиент, который хорошо скрепит массу и придаст хорошого вкуса.
Идея приготовления котлет с добавлением картофеля опубликована на странице _tyt_recepty в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 1-1,5 (свинина + говядина)
картофель – 3-4 шт
лук – 3-4 шт
белый хлеб – 1 кусочек
яйца – 1 шт
молоко
соль, перец, горчица
масло
Способ приготовления:
1. Картофель и лук измельчить в блендере (можно пропустить через мясорубку).
2. Хлеб разломить на кусочки и замочить в молоке, чтобы они были полностью покрыты. Оставить набухать.
3. Не отжимая молоко добавить хлеб в фарш.
4. Яйцо, измельченные картофель с луком, соль и перец по вкусу, 1 чайную ложку горчицы.
5. Хорошо вымесить фарш, добавив 1 столовую ложку растительного масла. Оставить, чтобы немного отдохнул.
6. Разогреть небольшое количество растительного масла.
7. Мокрыми руками сформировать котлеты.
8. Прожарить с одной стороны, перевернуть и накрыть крышкой.
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