Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

Именно весна – это период разнообразных питательных и полезных салатов с овощами и зеленью. К тому же, очень вкусных, если еще и добавить мясо и легкую заправку. Именно такая закуска будет идеальной для Пасхи.

Идея приготовления весеннего салата с копченой курицей опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • копченое бедро курицы – 1 шт
  • черри – 8 шт
  • рукола – пучок
  • лук красный – 1 шт
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  • перец болгарский – 1 шт
  • горчица – 1 ст.л.
  • йогурт безлактозный – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

1. Для соуса следует соединить горчицу с йогуртом и хорошо перемешать.

2. Нарезаем перец и лук соломкой.

Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

3. Томаты черри разрезаем на частицы.

Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

4. Руколу промываем и отрезаем веточки.

Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами

5. Разбираем бедро курицы на кусочки.

6. В тарелке соединяем все ингридиенты и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем.

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