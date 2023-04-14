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Какой простой салат приготовить на Пасху: с курицей и овощами
Именно весна – это период разнообразных питательных и полезных салатов с овощами и зеленью. К тому же, очень вкусных, если еще и добавить мясо и легкую заправку. Именно такая закуска будет идеальной для Пасхи.
Идея приготовления весеннего салата с копченой курицей опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- копченое бедро курицы – 1 шт
- черри – 8 шт
- рукола – пучок
- лук красный – 1 шт
- перец болгарский – 1 шт
- горчица – 1 ст.л.
- йогурт безлактозный – 4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Для соуса следует соединить горчицу с йогуртом и хорошо перемешать.
2. Нарезаем перец и лук соломкой.
3. Томаты черри разрезаем на частицы.
4. Руколу промываем и отрезаем веточки.
5. Разбираем бедро курицы на кусочки.
6. В тарелке соединяем все ингридиенты и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем.
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