Именно весна – это период разнообразных питательных и полезных салатов с овощами и зеленью. К тому же, очень вкусных, если еще и добавить мясо и легкую заправку. Именно такая закуска будет идеальной для Пасхи.

Идея приготовления весеннего салата с копченой курицей опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Ингредиенты:

копченое бедро курицы – 1 шт

черри – 8 шт

рукола – пучок

лук красный – 1 шт

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перец болгарский – 1 шт

горчица – 1 ст.л.

йогурт безлактозный – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для соуса следует соединить горчицу с йогуртом и хорошо перемешать.

2. Нарезаем перец и лук соломкой.

3. Томаты черри разрезаем на частицы.

4. Руколу промываем и отрезаем веточки.

5. Разбираем бедро курицы на кусочки.

6. В тарелке соединяем все ингридиенты и заправляем соусом. Хорошо перемешиваем.

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