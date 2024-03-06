Какой рис лучше всего подойдет для плова: делимся лайфхаком
Плов – очень сытное и вкусное блюдо восточной кухни, основу которого составляет вареный рис, мясо, специи, морковь и чеснок. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, но это в случаи, ели вы выберите правильный вид риса. Для того, чтобы рис не слипался в плове, его готовят с добавлением животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мидиями, который готовится из риса басмати!
Ингредиенты:
- 15-20 г. сливочного масла
- 1 лук
- 1 морковь
- 400 г. мидий
- специи для плова и мидий
- соль
- 1 стакан риса
- 2 стакана теплой воды
- 3-4 зубчика чеснока
Способ приготовления:
1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.
2. Добавьте соль и рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Сверху залейте рис теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.
3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте.
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