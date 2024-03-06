Какой рис лучше всего подойдет для плова: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Вкусный плов

Плов – очень сытное и вкусное блюдо восточной кухни, основу которого составляет вареный рис, мясо, специи, морковь и чеснок. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, но это в случаи, ели вы выберите правильный вид риса. Для того, чтобы рис не слипался в плове, его готовят с добавлением животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.

Как правильно готовить плов из риса басмати

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мидиями, который готовится из риса басмати

Рецепт плова
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Ингредиенты: 

  • 15-20 г. сливочного масла
  • 1 лук 
  • 1 морковь
  • 400 г. мидий
  • специи для плова и мидий 
  • соль
  • 1 стакан риса
  • 2 стакана теплой воды
  • 3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления: 

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.

Мидии с морковью и луком

2. Добавьте соль и рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Сверху  залейте рис теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.

Приготовление плова

3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте. 

Рассыпчатый плов с мидиями

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