Плов – очень сытное и вкусное блюдо восточной кухни, основу которого составляет вареный рис, мясо, специи, морковь и чеснок. Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, но это в случаи, ели вы выберите правильный вид риса. Для того, чтобы рис не слипался в плове, его готовят с добавлением животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного плова с мидиями, который готовится из риса басмати!

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Ингредиенты:

15-20 г. сливочного масла

1 лук

1 морковь

400 г. мидий

специи для плова и мидий

соль

1 стакан риса

2 стакана теплой воды

3-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

1. На сливочном масле обжарьте лук с морковью 10 минут и добавьте размороженные мидии, жарьте 2-3 минуты и добавляем специи.

2. Добавьте соль и рис (предварительно промытый, лучше выбрать рис басмати). Сверху залейте рис теплой водой, добавьте чеснок и накройте крышкой.

3. Готовьте на среднем огне 20-25 минут, затем откройте крышку и хорошо перемешайте.

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