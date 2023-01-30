Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо
Если в вашей морозилке есть замороженный с лета горошек – его можно использовать для приготовления легкого и питательного салата. Компонент очень удачно сочетается с мятой, таких свежих вкусов не хватает в зимний период. Для заправки понадобится только оливковое масло и немного лимона. Такое блюдо часто готовит для семьи экс-первая леди США Мишель Обама.
Идея приготовления салата из зеленого горошка, который можно намазывать на хлеб, опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.
Ингредиенты:
- 1/2 чашки зеленого горошка (замороженного)
- тоненько порезанный лук-шалот
- лук-порей
- натертая цедра и сок из лимона
- 1/4 чашки оливкового масла
- 2 ч.л сиропа агавы
- свежая мята
- соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отвариваем горошек.
2. Взбиваем его в блендере до однородности с растительным маслом, сиропом и лимонным соком.
3. Остальный горошек выкладываем в глубокую тарелку, смешиваем с нарезанными шалотом, пореем и мятой. Солим, перчим, добавляем тертую цедру лимона.
4. Смешиваем с гороховым пюре.
5. Намазываем салат на тост. Можно добавить немного авокадо и пармезана (веганского или обычного)
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