Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо

Если в вашей морозилке есть замороженный с лета горошек – его можно использовать для приготовления легкого и питательного салата. Компонент очень удачно сочетается с мятой, таких свежих вкусов не хватает в зимний период. Для заправки понадобится только оливковое масло и немного лимона. Такое блюдо часто готовит для семьи экс-первая леди США Мишель Обама.

Идея приготовления салата из зеленого горошка, который можно намазывать на хлеб, опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки зеленого горошка (замороженного)
  • тоненько порезанный лук-шалот
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  • лук-порей
  • натертая цедра и сок из лимона
  • 1/4 чашки оливкового масла
  • 2 ч.л сиропа агавы
  • свежая мята
  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо

1. Отвариваем горошек.

 

2. Взбиваем его в блендере до однородности с растительным маслом, сиропом и лимонным соком.

Какой освежающий салат готовит Мишель Обама: полезное и питательное блюдо

3. Остальный горошек выкладываем в глубокую тарелку, смешиваем с нарезанными шалотом, пореем и мятой. Солим, перчим, добавляем тертую цедру лимона.

 

4. Смешиваем с гороховым пюре.

 

5. Намазываем салат на тост. Можно добавить немного авокадо и пармезана (веганского или обычного)

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