Если в вашей морозилке есть замороженный с лета горошек – его можно использовать для приготовления легкого и питательного салата. Компонент очень удачно сочетается с мятой, таких свежих вкусов не хватает в зимний период. Для заправки понадобится только оливковое масло и немного лимона. Такое блюдо часто готовит для семьи экс-первая леди США Мишель Обама.

Идея приготовления салата из зеленого горошка, который можно намазывать на хлеб, опубликована на странице фудблогера Инны Левенец (inna_levenets) в Instagram.

Ингредиенты:

1/2 чашки зеленого горошка (замороженного)

тоненько порезанный лук-шалот

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лук-порей

натертая цедра и сок из лимона

1/4 чашки оливкового масла

2 ч.л сиропа агавы

свежая мята

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отвариваем горошек.

2. Взбиваем его в блендере до однородности с растительным маслом, сиропом и лимонным соком.

3. Остальный горошек выкладываем в глубокую тарелку, смешиваем с нарезанными шалотом, пореем и мятой. Солим, перчим, добавляем тертую цедру лимона.

4. Смешиваем с гороховым пюре.

5. Намазываем салат на тост. Можно добавить немного авокадо и пармезана (веганского или обычного)

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