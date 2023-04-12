Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего витаминного салата из капусты и огурцов с вкусной сметанной заправкой.

Ингредиенты:

капуста – 1\2 шт

вареные яйца – 4 шт

огурцы – 1 шт

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зелень

соль, перец

Заправка:

вареные желтки – 4 шт

горчица – 1 ч. л.

сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

2. Нарезать огурцы полукольцами, белок – кубиками, измельчить зелень.

3. Для заправки нужно размять желтки и смешать их с горчицей и сметаной.

4. Смешать все ингредиенты для салата, заправить заправкой, посолить и поперчить.

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