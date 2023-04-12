Видео дня
Какой салат приготовить из капусты и огурцов: отличное блюдо без майонеза
Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего витаминного салата из капусты и огурцов с вкусной сметанной заправкой.
Ингредиенты:
- капуста – 1\2 шт
- вареные яйца – 4 шт
- огурцы – 1 шт
- зелень
- соль, перец
Заправка:
- вареные желтки – 4 шт
- горчица – 1 ч. л.
- сметана – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать.
2. Нарезать огурцы полукольцами, белок – кубиками, измельчить зелень.
3. Для заправки нужно размять желтки и смешать их с горчицей и сметаной.
4. Смешать все ингредиенты для салата, заправить заправкой, посолить и поперчить.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: