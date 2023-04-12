Какой салат приготовить из капусты и огурцов: отличное блюдо без майонеза

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Какой салат приготовить из капусты и огурцов: отличное блюдо без майонеза

Салат из капусты сам по себе очень полезный и витаминный, особенно если приготовить его с овощами – морковью, огурцами, перцем, а также дополнить вкусной заправкой вместо майонеза – йогуртом, сметаной или растительным маслом.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весеннего витаминного салата из капусты и огурцов с вкусной сметанной заправкой.

Рецепт салата из капусты и огурцов без майонеза

Ингредиенты:

  • капуста – 1\2 шт
  • вареные яйца – 4 шт
  • огурцы – 1 шт
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  • зелень
  • соль, перец

Заправка:

  • вареные желтки – 4 шт
  • горчица – 1 ч. л.
  • сметана – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Капусту тонко нашинковать.

Салат из капусты без майонеза

2. Нарезать огурцы полукольцами, белок – кубиками, измельчить зелень.

3. Для заправки нужно размять желтки и смешать их с горчицей и сметаной.

Салат из капусты, огурцов и яиц

4. Смешать все ингредиенты для салата, заправить заправкой, посолить и поперчить.

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