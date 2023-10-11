Какой салат приготовить из пекинской капусты на перекус: блюдо за 10 минут
Пекинская капуста – это универсальный, полезный и доступный овощ, который служит основой для приготовления вкусных и диетических салатов. Стоит отметить, что пекинка прекрасно сочетается с филе, тунцем, кукурузой, яйцами, крабовыми палочками, овощами, а также соусами – майонезом или сметаной.
Фудблогер Алексей Крючков на своей странице (kruchkov.food) в Instagram поделился рецептом салата из пекинской капусты и филе без майонеза.
Ингредиенты:
- соль
- пекинская капуста
- кукуруза консервированная
- грудка запеченная или сваренная
- огурцы
- сметана
Способ приготовления:
1. Для начала нужно запечь в духовке или отварить куриное филе до готовности. В готовом виде порезать кубиками или порвать волокна.
2. Пекинскую капусту порезать, посолить и слегка размять руками.
3. Огурцы порезать полукольцами.
4. Смешать капусту, филе, кукурузу и огурцы. Заправить салат сметаной и по желанию посолить. Приятного аппетита!
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