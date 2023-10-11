Пекинская капуста – это универсальный, полезный и доступный овощ, который служит основой для приготовления вкусных и диетических салатов. Стоит отметить, что пекинка прекрасно сочетается с филе, тунцем, кукурузой, яйцами, крабовыми палочками, овощами, а также соусами – майонезом или сметаной.

Фудблогер Алексей Крючков на своей странице (kruchkov.food) в Instagram поделился рецептом салата из пекинской капусты и филе без майонеза.

Ингредиенты:

соль

пекинская капуста

кукуруза консервированная

грудка запеченная или сваренная

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огурцы

сметана

Способ приготовления:

1. Для начала нужно запечь в духовке или отварить куриное филе до готовности. В готовом виде порезать кубиками или порвать волокна.

2. Пекинскую капусту порезать, посолить и слегка размять руками.

3. Огурцы порезать полукольцами.

4. Смешать капусту, филе, кукурузу и огурцы. Заправить салат сметаной и по желанию посолить. Приятного аппетита!

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